اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 12:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس كوريا الجنوبية: نحتاج لنشر طائرات بدون طيار لإدارة الحشود ومنع تكرار حادث التدافع

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 10:56 ص
رئيس كوريا الجنوبية: نحتاج لنشر طائرات بدون طيار لإدارة الحشود ومنع تكرار حادث التدافع يون سوك يول
سول (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا الرئيس الكورى الجنوبى يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، إلى اتخاذ تدابير أساسية لمنع تكرار حادث التدافع المميت فى سول أثناء الاحتفالات بالهالويين، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية في نسختها بالإنجليزية عن يول قوله في اجتماع لمجلس الوزراء "البلاد بحاجة إلى استخدام الطائرات بدون طيار وغيرها من القدرات الرقمية المتقدمة لتطوير تقنيات إدارة الحشود وإجراء التحسينات المؤسسية اللازمة، سيتم عقد اجتماع قريبًا مع الوزراء والخبراء المعنيين لمراجعة نظام السلامة الوطني".

وزار يون في وقت لاحق موقع حداد للضحايا في محطة نوكسابيونج بالقرب من موقع الحادث حيث انضم إليه أعضاء مجلس الوزراء ومكتب الرئاسة.

وكتب يون في كتاب التعزية "سأبذل قصارى جهدي لمنع حدوث مثل هذه المأساة مرة أخرى".

وكانت مأساة إتايوان هي الأكثر دموية في تاريخ كوريا الجنوبية وأسوأ كارثة تشهدها البلاد منذ العام 2014، عندما غرقت العبارة سيول في المياه قبالة الساحل الجنوبي وقتل 304 أشخاص، معظمهم من طلاب المدارس الثانوية.

وكان الرئيس يون سوك يول قد أعلن الحداد الوطني لأسبوع، قائلا إن البلاد شهدت الكثير من الكوارث التي تتعلق بالسلامة، مضيفا أن الاستجابات الأفضل لمثل هذه الكوراث تعد أمرا بالغ الأهمية.

وأكد الرئيس ضرورة أن يتم التوصل إلى إجراءات سلامة ملموسة لإدارة الحشود، ليس فقط في الشوارع حيث وقعت الكارثة ولكن في أماكن أخرى مثل الملاعب وأماكن الحفلات الموسيقية حيث تتجمع حشود كبيرة.

يشار إلى أن هذا كان أول احتفال للهالوين يقام في سول منذ ثلاث سنوات بعد أن رفعت البلاد القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وإجراءات التباعد الاجتماعي.

وقد ارتفعت حصيلة حادث التدافع الذي وقع يوم السبت الماضي إلى 156 قتيلا و151 مصابا 29 منهم في حالات خطيرة، ومن بين القتلى ما لا يقل عن 26 مواطنا من 14 دولة.

وتعهدت السلطات فى كوريا الجنوبية بإجراء تحقيق سريع، ودعت إلى اتخاذ إجراءات سلامة جديدة صارمة لمنع وقوع كوارث مماثلة لتلك التى حدثت فى العاصمة سول قبل أيام وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات خلال الاحتفال بعيد الهالوين.

وقال المفوض العام للشرطة الوطنية يون هى كيون - حسبما نقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية فى نشرتها بالإنجليزية اليوم الثلاثاء - " إن السيطرة على الحشود في مكان الحادث كانت غير كافية، أشعر بمسؤولية لا حدود لها بشأن السلامة العامة تجاه هذا الحادث وسأبذل قصارى جهدي للتأكد من أن مثل هذه المأساة لن تحدث مرة أخرى".

وأشار إلى أن الشرطة ستجرى عمليات تفتيش وتحقيقات مكثفة على نحو سريع ودقيق في جميع الجوانب دون استثناء لتوضيح حقيقة هذا الحادث.

كما أقر "كيون" بوجود قصور فى استجابة الشرطة للسيطرة على الحشود، وتعهد بالتحقيق الدقيق في الخطأ الذي حدث ومن المسؤول عنه.
من جهته، اعتذر وزير الداخلية الكوري الجنوبي لي سانج مين ـ في جلسة برلمانية ـ عن الحادث المميت للحشود، قائلا" إنه يود اغتنام هذه الفرصة ليعتذر بصدق للشعب بصفته الوزير المسؤول عن أمن المواطنين".

وكان الرئيس يون سوك يول قد أعلن الحداد الوطني لأسبوع، قائلا إن البلاد شهدت الكثير من الكوارث التي تتعلق بالسلامة، مضيفا أن الاستجابات الأفضل لمثل هذه الكوراث تعد أمرا بالغ الأهمية.

وأكد الرئيس ضرورة أن يتم التوصل إلى إجراءات سلامة ملموسة لإدارة الحشود، ليس فقط في الشوارع حيث وقعت الكارثة ولكن في أماكن أخرى مثل الملاعب وأماكن الحفلات الموسيقية حيث تتجمع حشود كبيرة.

 

 

 


كوريا الجنوبيه

رئيس كوريا الجنوبيه

حادث التدافع

حادث التدافع فى كوريا الجنوبيه

اخبار كوريا الجنوبيه



الموضوعات المتعلقة

الملك تشارلز يعزى رئيس كوريا الجنوبية فى ضحايا حادث التدافع

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 01:30 م

بسبب احتفالات الهالوين.. مقتل 150 شخصًا أثناء التدافع فى كوريا الجنوبية

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 11:10 ص

بوتين يعزى رئيس كوريا الجنوبية بضحايا حادث التدافع

الأحد، 30 أكتوبر 2022 06:05 م

رئيس الصين يعزى كوريا الجنوبية فى ضحايا التدافع.. وتوافد العشرات لوضع الزهور بموقع الحادث

الأحد، 30 أكتوبر 2022 03:33 م

كوريا الجنوبية: ارتفاع حصيلة ضحايا حادث التدافع إلى 153 قتيلا منهم 20 أجنبيا

الأحد، 30 أكتوبر 2022 11:49 ص

رئيس كوريا الجنوبية يعلن الحداد الوطنى.. وقادة العالم يعربون عن خالص تعازيهم فى ضحايا حادث التدافع

الأحد، 30 أكتوبر 2022 08:47 ص

ارتفاع عدد ضحايا حادث التدافع فى كوريا الجنوبية إلى 146 قتيلا.. فيديو وصور

السبت، 29 أكتوبر 2022 09:22 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة