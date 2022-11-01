رئيس كوريا الجنوبية: نحتاج لنشر طائرات بدون طيار لإدارة الحشود ومنع تكرار حادث التدافع

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية في نسختها بالإنجليزية عن يول قوله في اجتماع لمجلس الوزراء "البلاد بحاجة إلى استخدام الطائرات بدون طيار وغيرها من القدرات الرقمية المتقدمة لتطوير تقنيات إدارة الحشود وإجراء التحسينات المؤسسية اللازمة، سيتم عقد اجتماع قريبًا مع الوزراء والخبراء المعنيين لمراجعة نظام السلامة الوطني".

وزار يون في وقت لاحق موقع حداد للضحايا في محطة نوكسابيونج بالقرب من موقع الحادث حيث انضم إليه أعضاء مجلس الوزراء ومكتب الرئاسة.

وكتب يون في كتاب التعزية "سأبذل قصارى جهدي لمنع حدوث مثل هذه المأساة مرة أخرى".

وكانت مأساة إتايوان هي الأكثر دموية في تاريخ كوريا الجنوبية وأسوأ كارثة تشهدها البلاد منذ العام 2014، عندما غرقت العبارة سيول في المياه قبالة الساحل الجنوبي وقتل 304 أشخاص، معظمهم من طلاب المدارس الثانوية.

وكان الرئيس يون سوك يول قد أعلن الحداد الوطني لأسبوع، قائلا إن البلاد شهدت الكثير من الكوارث التي تتعلق بالسلامة، مضيفا أن الاستجابات الأفضل لمثل هذه الكوراث تعد أمرا بالغ الأهمية.

وأكد الرئيس ضرورة أن يتم التوصل إلى إجراءات سلامة ملموسة لإدارة الحشود، ليس فقط في الشوارع حيث وقعت الكارثة ولكن في أماكن أخرى مثل الملاعب وأماكن الحفلات الموسيقية حيث تتجمع حشود كبيرة.

يشار إلى أن هذا كان أول احتفال للهالوين يقام في سول منذ ثلاث سنوات بعد أن رفعت البلاد القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وإجراءات التباعد الاجتماعي.

وقد ارتفعت حصيلة حادث التدافع الذي وقع يوم السبت الماضي إلى 156 قتيلا و151 مصابا 29 منهم في حالات خطيرة، ومن بين القتلى ما لا يقل عن 26 مواطنا من 14 دولة.