رئيس جامعة القناة يشهد لقاء "رفع وعى الشباب حول القضية السكانية" بكلية الآداب

الإسماعيلية- صبرى غانم

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس إن رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي تدعُم الحوار الوطن خاصة مع الشباب، حول أهم القضايا المجتمعية وفى مقدمتها القضية السكانية والتى يتم تناولها من محاور مختلفة لتأثيرها الواضح على التنمية والتطوير.

جاء ذلك وفقاً للتصريحات التى أدلى بها الدكتور ناصر مندور أثناء مشاركته بفاعليات لقاء "رفع وعي الشباب حول القضية السكانية والتطوع" والذى نظمته كلية الآداب والعلوم الإنسانية سعياً لنشر هذا التوجه داخل المجتمع الجامعي.

قيمت الندوة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذي الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وبحضور الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ورئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس النواب.

ضم اللقاء ندوة بعنوان "الحوار الوطني مع الشباب حول القضيّة السكانية والتطوع" ثم حوار مفتوح مع الطلاب، إدارة الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية.

وتابع "مندور" أن الندوة تناولت القضية السكانية من المحور المجتمعى بهدف التعرف على المشكلات عن قُرب وفتحت باب الحوار مع الطلاب والتواصل المباشر معهم لافتاً إلى أنه منذ إنطلاق عام الشباب ثم المؤتمرات المتتابعة والتى أدت إلى تفعيل النقاش المثمر بين قيادات الدولة والشباب ، أصبح للشباب رأى يُأخذ بها بعين الإعتبار.

فيما أشار الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أهمية أن تخرج تلك الندوه بتوصيات هادفة مشيراً إلى أن الحوار يشارك به 300 طالب وطالبة إيماناً بأهمية تعزيز الوعى لدى الشباب المصرى.

بدأت الندوة بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ثم ألقى الدكتور عادل السعدني عميد الكلية كلمه رحب خلالها برئيس الجامعة ونائبه لشئون التعليم والطلاب والسادة الضيوف ، مُتناولاً مخاطر الزيادة السكانية وتأثيرها على تطوير وتنمية المجتمع المصرى.

شارك بالندوة الدكتور حسن نور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عبد المعبود محمد عبد الرسول أستاذ قسم الدراسات السكانية بكلية الآداب والدكتورة هبه الله الدناصورى مستشار اللجنة الاجتماعية والرحلات.

وأوضح الدكتور جمال عبد الحميد زاهر، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ملامح الجمهورية الجديدة والتي تقوم على فكر تمكين الشباب عن طريق الحوار معهم والإقتراب منهم وحل مشكلاتهم.

بينما عرض الدكتور طلعت عبد القوى الدور الذى تقوم به الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة كواحده من أكبر وأقدم الجمعيات الأهلية التى تعمل فى مجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية فى مصر والعالم العربى من خلال 20 فرع على مستوى محافظات الجمهورية للتوعية بالقضايا التى تهم الشباب سعياً إلي القضاء على مشكلات السكانية بمشاركة كافة فئات المجتمع.

حاضر بالندوة الدكتورة سيمون عبد الناصر، رئيس قطاع المكتب الفني بمؤسسة حياة كريمة وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي و شيرين سامي المدير التنفيذي للجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، ومنال عبد الستار المدير المالي بالجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، أحمد حمدي مسئول الشباب بالجمعية المصرية لتنظيم الأسرة والدكتورة سارة عابدين المسئول الطبي بالجمعية المصرية لتنظيم الأسرة و كريم كامل منسق برامج الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة وسالي وجدي السكرتيرة التنفيذية للجمعية المصرية لتنظيم الأسرة.

هذا وقام الدكتور طلعت عبد القوى بتقديم درع الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة للدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، فيما قدم رئيس الجامعة درعى الجامعه وكلية الآداب والعلوم الإنسانية للدكتور طلعت عبد القوى.