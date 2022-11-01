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رئيس تونس أمام القمة العربية: لا سلام دون دولة فلسطينية وعاصمتها القدس

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 07:52 م
رئيس تونس أمام القمة العربية: لا سلام دون دولة فلسطينية وعاصمتها القدس قيس سعيد
رسالة الجزائر - بيشوى رمزى

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دعاء الرئيس التونسي قيس سعيد إلى تأسيس حوار بين الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي، فيما يتعلق بكافة الأزمات الإنسانية وحفظ السلام، وكافة القضايا الدولية.
 
وأضاف سعيد، خلال كلمته أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة اليوم الثلاثاء بمركز المؤتمرات الدولي "عبد اللطيف رحال" بالعاصمة الجزائرية، أن الحق الفلسطيني ينبغى أن يكون حاضرا فى مختلف الاستحقاقات حتى لا يغيب هذا الحق عن كافة المحافل أو حتى عن أى إنسان يتوق إلى العدل.
 
وأشار إلى أنه لا يمكن أن يتحقق السلام دون وجود دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مشيدا بالمساعي الجزائرية لتحقيق لم الشمل الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية.
 
وتأتي كلمة سعيد في افتتاح أعمال القمة العربية، حيث يقوم الرئيس التونسي بتسليم نظيره الجزائري عبد المجيد تبون رئاسة الدورة الحادية والثلاثين لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة.
 
وتأتي القمة العربية في هذه الدورة بعد توقف دام لأكثر من 3 سنوات، على خلفية تفشي وباء كورونا، حيث انعقدت لاخر مرة في مارس 2019، في تونس.

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