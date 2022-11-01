اليوم السابع
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أكرم القصاص
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خليك واعى.. الحكومة تنفى تراجعها عن تطوير وترميم المدارس بشمال سيناء.. إنفوجراف

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 05:08 م
خليك واعى.. الحكومة تنفى تراجعها عن تطوير وترميم المدارس بشمال سيناء.. إنفوجراف خليك واعى

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كشف للمركز الاعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من  أنباء بشأن تراجع الحكومة عن مشروعات تطوير وترميم المدارس بمحافظة شمال سيناء، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.
 
خليك واعى
خليك واعى
 
 
 
الشائعة:
ترددت أنباء حول تراجع الحكومة عن مشروعات تطوير وترميم المدارس بمحافظة شمال سيناء
 
 
الحقيقة:
- نفت الحكومة تراجعها عن مشروعات تطوير وترميم المدارس بمحافظة شمال سيناء، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن
 
- مؤكدة استمرار أعمال تنمية وتطوير قطاع التعليم بشمال سيناء، سواء من خلال ترميم وتجديد المدارس القائمة أو إنشاء مدارس جديدة
 
- جملة الاستثمارات التى تم إنفاقها على قطاع التعليم بشمال سيناء خلال عامين بلغت نصف مليار جنيه، فيما بلغت تكلفة إنشاء وتأهيل المدارس خلال العام الدراسى الحالى 2022/2023 نحو 240 مليون جنيه

 


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فكر قبل ماتنشر

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