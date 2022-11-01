اليوم العالمى للنباتيين.. أطعمة غنية بفيتامين د يجب إضافتها لنظامك الغذائى

كتبت ميرفت رشاد

يحتفل العالم باليوم العالمى للنباتيين فى اليوم الأول من شهر نوفمبر، ويأتى هذا اليوم العالمى للتوعية بفوائد النظام النباتى وتشجيع الناس على تقليل استهلاكهم للمنتجات الحيوانية، حيث أصبح أسلوب الحياة النباتى مقبولاً أكثر فى ثقافتنا كأسلوب حياة يمكن عيشه دون عناء.

ويعتقد الكثيرون أن النظام الغذائى النباتى ليس كثيفًا من الناحية التغذوية، وهذا غير صحيح، حيث يمكن الحصول على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم من مصادر غذائية نباتية، وفيتامين د من بين العناصر الغذائية المختلفة التى تحتاجها أجسامنا بكثرة، وفى هذا التقرير نستعرض أفضل مصادر فيتامين (د) التى يمكن أن يضيفها النباتيون إلى نظامهم الغذائى، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

اليوم العالمى للنباتيين 2022: مصادر نباتية لفيتامين د

1. الشمس

عندما تتعرض بشرتك لأشعة الشمس فوق البنفسجية (ب)، يمكن إنتاج فيتامين د، هذه هى الطريقة التى يحصل بها معظم الناس على الأقل على بعض فيتامين د وفقًا للدراسات، ويكفي عادةً لإنتاج المستويات المثالية من فيتامين د تعريض جسمك لأشعة الشمس لمدة 5 إلى 30 دقيقة مرتين فى الأسبوع دون استخدام واقٍ من الشمس، ومع ذلك قد لا يكون من الممكن تحقيق هذا المستوى من التعرض المباشر لأشعة الشمس اعتمادًا على موقعك الجغرافي أو بيئتك.

2. السبانخ

تحتوى المجموعة النموذجية من السبانخ المتنوعة على ثروة من العناصر الحيوية لرفاهيتك، ويوفر هذا اللون الأخضر الداكن ما يصل إلى 25% من الكمية اليومية لفيتامين د، وهو عنصر غذائى مهم أفضل شىء هو أن السبانخ تحتوى أيضًا على حصة جيدة من الكالسيوم، وهو أمر رائع لأنك تحتاج إلى فيتامين د لاستقلاب الكالسيوم.

3. المشروم

المصادر الغذائية النباتية الوحيدة الموجودة بشكل طبيعى والتى يمكن الوصول إليها بسهولة من فيتامين (د) هي المشروم تحتوي على إرغوستيرول، وهي مادة تتحول إلى فيتامين د 2 (إرغوكالسيفيرول) عند تعرضها للأشعة فوق البنفسجية.

4. الحبوب المدعمة

يضاف فيتامين د إلى عدة أنواع من دقيق الشوفان وحبوب الإفطار، في ملصقات التغذية الخاصة بالحبوب المدعمة.

تأكد من دمج هذه الأطعمة مع غيرها من الأطعمة النباتية ذات القيمة الغذائية العالية للتأكد من أن جسمك يتلقى العناصر الغذائية التي يحتاجها.