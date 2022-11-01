اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 06:05 ص
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الغرفة الأمريكية تناقش اليوم ظهور متحورات فرعية لكورونا فى واشنطن

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 05:00 ص
الغرفة الأمريكية تناقش اليوم ظهور متحورات فرعية لكورونا فى واشنطن سوزان كلارك رئيس الغرفة الامريكية
كتب عبد الحليم سالم

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بدأت الموجة التالية من المتغيرات الفرعية لـ COVID-19 المتعقبة في أوروبا في الظهور في الولايات المتحدة، مما يثير التساؤلات حول الاستعداد لذلك في مختلف الولايات.
 
وقالت غرفة التجارة الأمريكية على موقعها الرسمي، إنها ستنظم اليوم الثلاثاء لقاء حول مدى جاهزية البلاد لذلك، بحضور مدير مركز السيطرة على الأمراض د. روشيل والينسكي، لإجراء مناقشة مفيدة مع الرئيس والمدير التنفيذي للغرفة بالولايات المتحدة سوزان ب. كلارك.
 
وأضافت الغرفة، أن مركز السيطرة على الأمراض (CDC) يستخدم طرقًا مختلفة لجمع البيانات لتحليل المتغيرات والمتغيرات الفرعية، مع قيادة Omicron BA.5  اوميكرون في العدوى، حيث أظهر التتبع أن المتغيرات الفرعية الجديدة من Omicron ، اوميكرون بما في ذلك BQ.1 و BQ1.1 ، لا تزال تمثل عددًا متزايدًا من حالات COVID-19 في الولايات المتحدة. 
 
ومع ظهور هذا الاتجاه التصاعدي للمتغيرات الفرعية الجديدة ، كما سيتم مشاركة التحديثات حول ما نحتاج إلى معرفته حول السيناريوهات المحتملة المختلفة والأدوات المتاحة لمكافحة الزيادة المتوقعة في الخريف والشتاء.
 
وطلبت الغرفة من المتابعين إرسال الأسئلة في وقت مبكر وأثناء البرنامج ، للحصول على فرصة للإجابة عليها في الوقت الفعلي.  
 

كورونا

كوفيد 19

الغرفة الامريكية

واشنطن

سوزان كلارك



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