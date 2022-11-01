اليوم السابع
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السجن 3 سنوات لموظف بالنقل العام وآخر للاستيلاء على قطع غيار بالإسكندرية

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 06:51 م
السجن 3 سنوات لموظف بالنقل العام وآخر للاستيلاء على قطع غيار بالإسكندرية محكمه - أرشيفية
الإسكندرية - فريق المحافظات

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية،  برئاسة المستشار هاني كمال غبريال رئيس المحكمة ،وبعضوية كل من المستشار شريف بركات ، والمستشار محمد عبد المقصود قنطوش  وسكرتير الجنايات أحمد السيد، بالسجن 3 سنوات للمتهم " إ.م.ع " وعزله من الوظيفة والسجن 3 سنوات للمتهم " إ.ح.أ" ، وتغريمه قيمة المبلغ المستولي عليها وذلك في اتهامهم بالاستيلاء علي مال عام.
 
تعود احداث القضية المقيدة ، برقم 1410 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة الدخيلة،  عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة،  قيام المتهمين بالاستيلاء علي مال عام بالهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية.
 
كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة ، قيام المتهم الأول " إ.م.ع " امين عهدة الراكد التابع للهيئة العامة لنقل الركاب ، بالاستيلاء علي مهمات عمله عبارة عن قطع غيار،  والتزوير في محررات رسمية محضري تسلم خردة ، وذلك للاستفادة منها  للمتهم الثاني " إ. ح.ا " لشراء تلك القطع غيار خردة ، والحصول لنفسة وللمتهم الثاني علي ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته ، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضها علي النيابة العامة،  قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية ، التي أصدرت حكمها علي المتهمين.

أخبار الإسكندرية

عقوبة الاستيلاء

مال عام

قطع غيار وخردة

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اخبار اليوم



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