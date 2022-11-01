التعليم بنظام الجدارات.. وكيل تعليم بورسعيد تتفقد فصول ومعامل مدرسة ظهر للتكنولوجيا

بورسعيد - محمد عزام

تفقدت الدكتورة هاله عبد السلام، وكيلة وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، الثلاثاء، مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بها، تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وأشادت وكيلة الوزارة، بتفعيل المحاضرات النموذجية والتى تحتوى على المناهج وفق نظام الجدارات لتأهيل الطلاب وإكسابهم المهارات المدعومة بالتطبيق العملي لتوفير عمالة فنية مؤهلة ومدربة قادرة على مواكبة سوق العمل.

وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام، أن الدراسة بمدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية تتميز بحصول الطالب على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية، ومعترف بها عالميا، موضحه أن التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي هو السبيل الوحيد الذى يوفر فرص التعيين والمكافآت المالية أثناء الدراسة.

وصرحت الدكتورة هالة عبد السلام، أن المدرسة مقيد بها 512 طالبا وطالبة منهم 251 طالبا وطالبة بالصف الأول و261 طالبا وطالبة بالصف الثاني وتملك 22 قاعة دراسية مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية المتطورة.

واثناء جولتها فى معامل المدرسة أشارت وكيل الوزارة إلى أن مدرسة ظهر توفر لطلابها نظاما تعليما ما بين الدراسة النظرية والتدريبات العملية في المصانع لتخريج كوادر فنية متخصصة قادرة على التعامل مع تحديات متطلبات سوق العمل.