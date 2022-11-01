التحقيق فى العثور على جثة شخص داخل "جوال" فى المعادى

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة المعادى ،بسرعة تحريات المباحث حول واقعة العثور على جثه شخص داخل "جوال"، كما أمرت النيابة بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، والتحفظ على كاميرات المراقبة فى محيط الحادث، واستدعاء عدد من سكان العقار للاستماع لاقوالهم.

ويكثف رجال المباحث، من جهودهم لكشف ملابسات العثور على جثة شخص داخل جوال بمنطقة المعادى، وتم نقل الجثمان إلي المشرحة.

تلقت شرطة النجدة، بلاغا يفيد وجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المعادى، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شخص مقتولا ومشطور نصفين داخل جوال، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.