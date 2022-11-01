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استقبال أول 3 حالات وإجراء عملية جراحية عقب افتتاح مبنى الدرجة بالمستشفى العام

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 01:25 ص
استقبال أول 3 حالات وإجراء عملية جراحية عقب افتتاح مبنى الدرجة بالمستشفى العام إجراء أول عملية جراحية بدرجة المستشفى العام بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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استقبل مبنى الدرجة بمستشفى كفر الشيخ العام، عدداً من الحالات عقب افتتاح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لها، الاثنين، بالاضافة لافتتاح العناية بالمستشفى، بحضور عمر البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

واستقبلت الأطقم الطبية مبنى الدرجة بمستشفى كفر الشيخ العام، عقب الافتتاح ،أول  3 حالات، الأولى لـ"روضة، ح،إ" 75 سنة، مصابة بكسر في الفخذ الأيمن وجاري تجهيزها لإجراء عملية جراحية، و"إسلام.إ.ع" 27سنة، وأجرى عملية جراحية اعوجاج بالحاجز، و" مريم.س.ع" 19سنة، مصابة بالتهاب في البنكرياس والمرارة.

 

اجراء اول عملية جراحية بدرجة المستشفى العام بكفر الشيخ
اجراء اول عملية جراحية بدرجة المستشفى العام بكفر الشيخ

 

استقبال اولى الحالات بدرجة المستشفى العام
استقبال اولى الحالات بدرجة المستشفى العام

 

جانب من اجراء عملية جراحية
جانب من اجراء عملية جراحية

 


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