إصابة 12 شخصا فى انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربى

الفيوم رباب الجالي

أصيب 12 شخصا، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفي التأمين الصحي بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص، وإصابة 12 مواطنا، وتم نقل المصابين إلى مستشفي التأمين الصحى بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.





الحادث



جانب من الحادث (1)



جانب من الحادث (2)









