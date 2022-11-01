أوهمه بتعيينه في وظيفة.. تجديد حبس المتهم بالنصب على شخص في مصر الجديدة

كتب أحمد حسنى

قرر قاضي المعاراضات بمحكمة الجنح، تجديد حبس متهم بالنصب على شخص، والاستيلاء على أمواله في مصر الجديدة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة)، بتضرره من (صاحب شركة للدعاية والإعلان "له معلومات جنائية"- كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول)، لقيامه بالتحصل منه على مبلغ مالى نظير توظيفه فى مجال الدعاية والإعلان من خلال شركته وعدم تنفيذ المتفق عليه وتهربه من تسديد أصل المبلغ.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقة وراء ارتكابها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المبلغ أيدها واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بعدم تمكنه من رد المبلغ المالى الخاص بالمبلغ بسبب إنفاقه على مشروعات مختلفة لم تحقق أرباحا مالية.