اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 08:01 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

أوهمه بتعيينه في وظيفة.. تجديد حبس المتهم بالنصب على شخص في مصر الجديدة

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 07:00 ص
أوهمه بتعيينه في وظيفة.. تجديد حبس المتهم بالنصب على شخص في مصر الجديدة حبس- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر قاضي المعاراضات بمحكمة الجنح، تجديد حبس متهم بالنصب على شخص، والاستيلاء على أمواله في مصر الجديدة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 
وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة)، بتضرره من (صاحب شركة للدعاية والإعلان "له معلومات جنائية"- كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول)، لقيامه بالتحصل منه على مبلغ مالى نظير توظيفه فى مجال الدعاية والإعلان من خلال شركته وعدم تنفيذ المتفق عليه وتهربه من تسديد أصل المبلغ.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقة وراء ارتكابها.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المبلغ أيدها واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بعدم تمكنه من رد المبلغ المالى الخاص بالمبلغ بسبب إنفاقه على مشروعات مختلفة لم تحقق أرباحا مالية.
 
 
 

نصب

احتيال

تجديد حبس

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة