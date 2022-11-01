أعراض تظهر على جسمك تنذر بإصابة البنكرياس بأضرار .. أبرزها الإسهال

فاطمة ياسر

هناك العديد من الأعراض التي تظهر وتصيب الأشخاص وتكون علامة علي الإصابة بمشكلة ما ب البنكرياس ، ويجب توخي الحذر والتعرف عليها تجنبا للتعرض لأي مضاعفات صحية مرتبطة بها، أو التعرض لبعض المضاعفات الخطيرة، وقدم التقرير المنشور عبر موقع “HEALTHLINE”، أبرز وأهم الأعراض التي تدل علي وجود مشكلة في البنكرياس، ومنها:

- الإسهال، فعند تعرض البنكرياس لخلل في إنتاح إنزيمات هضمية التي تعمل علي تكسير العناصر الغذائية الموجودة في الطعام كالبروتين والدهون، فيتعرض الشهص للإسهال.

- فقدان الوزن، يعد من أبرز الأعراض التي تظهر وتصاب الشخص المصاب بمشاكل في البنكرياس، وتعني عدم قدرة الجسم علي أخذ ما يحتاجه من العناصر الغذائية عند إمتصاص الطعام، وهذا تسبب في فقدان الوزن بشكل شديد.

-الشعور والإصابة بألم البطن وخاصة في الجزء العلوي الأيمن من البطن، عند الإستمرار في الشعور بألم مرتبطة بهذا الجزء فهذا يعني وجود مشكلة في البنكرياس ويجب التعرف عليها.

-الشعور والإصابة بألم وتنميل في الجلد، قد تكون من أشهر أعراض الإصابة بمشكلة في البنكرياس، وهذا العرض في الأغلب يحدث قبل النوم، أو بعد تناول كمية كبيرة من الأطعمة الدسمة أي المليئة بالدهون.