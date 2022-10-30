تناول الألياف القابلة للذوبان يساعد على تحسين مستويات السكر فى الدم

كتبت فاطمة خليل

داء السكري هو اضطراب يتميز بعدم قدرة البنكرياس على إنتاج كمية كافية من الأنسولين ، والذي يحول الجلوكوز إلى الجليكوجين لإعطاء الطاقة لجسمك، وينقسم مرض السكري بشكل أساسي إلى نوعين: داء السكري من النوع 1 ، حيث لا ينتج البنكرياس الأنسولين ومرض السكري من النوع 2 ، حيث لا ينتج الجسم ما يكفي من الأنسولين أو يكون غير قادر على استخدام الأنسولين بشكل جيد، في هذا التقرير نتعرف على دور الألياف القابلة للذوبان في إدارة مرض السكرى، بحسب موقع "Health".



هل الألياف القابلة للذوبان جيدة لمرضى السكري؟

تُعرف الألياف الغذائية أيضًا باسم نخالة أو كتلة الألياف من نوعين - قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان.

تذوب الألياف القابلة للذوبان في الماء وتشكل مادة شبيهة بالهلام في المعدة وتبطئ عملية الهضم يؤدي هذا إلى تأخير امتصاص الجلوكوز في الدم ، وهو المسؤول عن إدارة مستويات السكر في الدم.

ومع ذلك، من المرجح أن يؤدي اتباع نظام غذائي منخفض الألياف إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

يمكن للأطعمة الغنية بالألياف أن تسهل الشعور بالامتلاء لفترة أطول ، وتجنب آلام الجوع غير العادية.

تحتوي الأطعمة الغنية بالألياف على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم (GI) ، والتي يمكن أن تساعد في التحكم في الشهية ولها تأثير أقل على مستويات السكر في الدم.

قد يزيد مرض السكري غير الخاضع للسيطرة أيضًا من خطر الإصابة بأمراض غير معدية أخرى ، مثل مشاكل القلب والأوعية الدموية والسمنة وارتفاع ضغط الدم وخلل الدهون في الدم ، من بين أمور أخرى.

زيادة استهلاك الألياف ، وخاصة الحبوب والحبوب الكاملة ، يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والتمثيل الغذائي وسرطان القولون والمستقيم.

وفقًا لدراسة بحثية، يمكن لمرضى السكري الاستفادة من تناول ملعقة كبيرة من الألياف القابلة للذوبان يوميًا ويساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء امتصاص الجلوكوز في مجرى الدم نتيجة لتأخر الهضم.

يمكن للشخص أيضًا تناول الألياف التكميلية مثل قشور السيليوم عن طريق إضافتها إلى وجبات الطعام العادية. الحصة الغذائية الموصى بها للألياف التي تقدمها للبالغين هي 30 جم / يوم أو 2000 سعرة حرارية من الألياف يوميًا.

الألياف القابلة للذوبان تغذي بكتيريا الأمعاء الجيدة توجد في النباتات على شكل البكتين واللثة والصمغ.

تشمل المصادر الجيدة للألياف القابلة للذوبان الفاكهة ونخالة الشوفان والشعير وقشر البذور وقشر السيليوم والبقوليات والفاصوليا المجففة والعدس والبازلاء وفول الصويا.

الألياف غير القابلة للذوبان ليست جيدة لمرض السكري

على عكس الألياف القابلة للذوبان، لا تجذب الألياف غير القابلة للذوبان الماء يبقى سليما بينما يتحرك الطعام عبر الجهاز الهضمي.

تضيف الألياف غير القابلة للذوبان حجمًا كبيرًا إلى البراز، مما يجعل من السهل التخلص منه من الجسم ، مما يمنع الإمساك المزمن والمشاكل المتعلقة بالأمعاء مثل البواسير.

تشمل المصادر الجيدة للألياف غير القابلة للذوبان نخالة القمح ونخالة الذرة ونخالة الأرز وقشر الفاكهة والحبوب الكاملة النباتية والمكسرات والبذور والفاصوليا المجففة.