اليوم السابع
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‫تعرف على تفاصيل لقاء وزير الرى مع نائب مدير منظمة "الفاو"

الأحد، 09 أكتوبر 2022 09:26 ص
‫تعرف على تفاصيل لقاء وزير الرى مع نائب مدير منظمة "الفاو" الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري
كتبت ـ أسماء نصار

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استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بيث بيدول نائب مدير منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" ، حيث تم التباحث حول التنسيق بين الوزارة والمنظمة في مجال الموارد المائية والرى.
 
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم تصريحات وزير الرى:
 
1- نبحث على أفضل الوسائل والأنظمة التي تخدم المنظومة المائية وتعظم العائد من وحدة المياه وتخدم المنتفعين .
2- ضرورة العمل علي وضع قطاعات المياه والزراعة والغذاء ضمن ملف التغيرات المناخية.
3- التباحث حول معايير وأولويات العمل خلال الفترة المقبلة فى مجال التحول لنظم الرى الحديث.
4- إمكانية تنفيذ عدد من المناطق التجريبية للرى الحديث لري محاصيل مختلفة فى ظروف متنوعة طبقا لحالة التربة والمناخ مع مراعاة تفتت الملكية الزراعية .
5- مواصلة التعاون بين الوزارة والفاو فى مجال قياس استهلاك المحاصيل والمحاسبة المائية واستخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه.
6- منظمة الفاو شريك استراتيجى للوزارة في أسبوع القاهرة للمياه وجناح المياه بمؤتمر المناخ.
7- التعاون فى مجال بناء القدرات بين الدول النامية بعضها البعض، ومصر مستعدة لتكون مركزاً إفريقيا في هذا المجال.

وزير الرى

الزراعة

المياه

الفاو



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