الفاو: 200 شاب وفتاة من جامعات مصرية ضمن فريق المنظمة يشاركون بمؤتمر LCOY

كتبت ـ هند المغربي

شارك 200 شاب وفتاة من مختلف الجامعات المصرية تابعين لمنظمة الأمم المتحدة الأغذية والزراعة "الفاو " في مؤتمر الشباب المحلي LCOY المقام لمدة يومين بالقاهره لدمج الشباب المصري في تحديات التغيرات المناخيه والتعريف بها.

ووفق الفاو هناك 200 شاب وفتاة من جامعات الفيوم، بني سويف، جنوب الوادي، الوادي الجديد، الزقازيق، أسيوط، القاهره، عين شمس من كليات زراعة وهندسه وجميع الأقسام المعنية بالأغذية والزراعه ضمن فريق عمل "الفاو موديل" المعني بالتعريف بتكنولوجيا الزراعيه والمساعدة في تحسين الظروف الاجتماعيه للمزارعين والمواطنين في القري ومساعدة القطاع الحكومي لتطبيق وتنفيذ استراتيجيه الزراعة في مصر حيث يشارك الفريق اليوم في مؤتمر الشباب المحلي للتوعيه بقضايا التغير المناخي .





يذكر أن مؤتمر "LCOY" مؤتمر الشباب المحلي تابع للمنظمة الشبابية الرسمية للأمم المتحده لتغير المناخ،(Official Youth Constituency of UNFCCC) وهي منظمه امميه تضم اكثر من ١٦ الف شاب وشابه ، وكذلك اكثر من الفين منظمه تعمل في مجال البيئة بالتعاون مع مركز إعلام الأمم المتحدة بالقاهره UNIC والأمم المتحدة للسكان UNFPA و ACT.S for Sustainable Development واليونيسف وusaid والجامعة الأمريكية ووزارة الشباب والرياضة.