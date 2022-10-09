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وكيل تعليم الجيزة تتفقد مدارس إدارتي الشيخ زايد وبولاق الدكرور.. صور

الأحد، 09 أكتوبر 2022 04:21 م
وكيل تعليم الجيزة تتفقد مدارس إدارتي الشيخ زايد وبولاق الدكرور.. صور وكيل تعليم الجيزة
كتبت - مرام محمد

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تفقدت سمية الخطيب وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عددا من مدارس إدارتي الشيخ زايد وبولاق الدكرور التعليمية، بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وشملت جولة وكيل المديرية التفقدية، زيارة مدارس الشيخ زايد الثانوية العسكرية بنين، والأمل تعليم الأساسي، والشيخ زايد الرسمية لغات بالحي الأول، وذلك بحضور مجدي غنيمي مدير عام إدارة الشيخ زايد التعليمية.

وتفقدت وكيل المديرية، الفصول الدراسية والمعامل ومراحل رياض الأطفال وفصول التعليم المجتمعي، واستمعت إلى الطلبة والطالبات، وأكدت على تسليم الكتب الدراسية وتفعيل دور الأشراف المدرسي والتأكد من تسليم التغذية المدرسية للطلاب.

كما فقدت الحالة العامة للمدارس وكفاءة الفصول الدراسية والديسكات، مشددة على ضرورة تنظيم عملية الدخول والخروج للطلاب مع مراعاة كافة عوامل السلامة لهم والاهتمام بنظافة الفصول ودورات المياة والفناء.

وتابعت وكيل المديرية سير العملية التعليمية بمدارس إدارة بولاق الدكرور التعليمية، حيث تفقدت مدارس ثروت عكاشة الرسمية، وذلك بحضور محمد يحيي مدير عام إدارة بولاق الدكرور التعليمية، وماجد سيد وكيل الإدارة، وأعضاء مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور التعليمية.

وأسفرت الجولة عن تشكيل لجنة من التوجية المالي والمتابعة وجميع المراحل ورياض الأطفال والابتدائي والإعدادي والثانوي، لبحث المشكلات والعمل على حلها والتواصل مع هيئة الأبنية لعمل الصيانة الفورية.

جولة وكيل تعليم الجيزة
جولة وكيل تعليم الجيزة

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

جانب من جولة وكيل تعليم الجيزة
جانب من جولة وكيل تعليم الجيزة

 

وكيل تعليم الجيزه فى جولة
وكيل تعليم الجيزه فى جولة

 


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