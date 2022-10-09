وزير خارجية اليونان: حكومة الوحدة الوطنية لا تمثل الشعب الليبى

كتب أحمد جمعة

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس إن بلاده تسعى لتعزيز التعاون مع مصر على المستوى الثنائي وداخل الاتحاد الأوروبي، مشيدا بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز علاقات التعاون، موضحا أن المباحثات تطرقت للوضع في ليبيا وشرق المتوسط، وهناك أهداف استراتيجية ترتكز على تحقيق الاستقرار لليبيا.

وأوضح وزير خارجية اليونان في مؤتمر صحفي مع الوزير سامح شكرى، أن بلاده تدعم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا، مؤكدا أن بلاده تشعر بالقلق تجاه الأوضاع التي تهدد الاستقرار الهش في ليبيا والمنطقة، موضحا ان الاتفاق الذي وقعته حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية مؤخرا يتعارض مع الأمم المتحدة.

وشدد على عدم شرعية توقيع حكومة الوحدة منتهية الولاية إية اتفاقات مع أي دولة فهي لا تمثل الشعب الليبي، لافتا إلى أن هذه الحكومة لا يحق لها التوقيع على اي اتفاقات أو مذكرات تفاهم.

وأعرب الوزير اليوناني عن شجب بلاده لتوقيع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية لهذه الاتفاقية، مشيرا إلى أن هذه الحكومة لا تمثل الشعب الليبي وهذه الحكومة لا تستطيع توقيع اتفاقات وهي لا تمارس السيادة.

وتابع: الجانب الليبي يتعرض لضغوطات للتوقيع على اتفاقيات مع دولة إقليمية بعينها، مؤكدا أن الاتفاق الليبي الموقع بواسطة حكومة الوفاق في 2019 أدى لحالة من عدم الاستقرار، مضيفا: "لا يمكن رسم واقع افتراضي.. وقعنا اتفاق مع مصر لترسيم الحدود البحرية بما يتوافق مع قانون البحار.. اليونان لديها النية والالتزام بالدفاع عن حقوقها وفق القانون الدولي".