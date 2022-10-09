اليوم السابع
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هل الإكثار من تناول الفواكه يحمي العقل والذاكرة؟.. دراسة تجيب

الأحد، 09 أكتوبر 2022 07:00 ص
هل الإكثار من تناول الفواكه يحمي العقل والذاكرة؟.. دراسة تجيب تناول الفاكهة
كتبت فاطمة ياسر

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الفواكه تعد من الأطعمة الصحية التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة الشخص، وتقليل فرص الإصابة بأي مشكلة صحية، حيث وجدت دراسة جديدة أن تناول الفاكهة بشكل متكرر  يجعلك تشعر بتحسن وزيادة الذاكرة والحفاظ علي صحة العقل. 
 
وأوضح التقرير المنشور عبر جريدة “ ميديكال إكسبريس”، أن  تناول الوجبات الخفيفة  مثل رقائق البطاطس والبسكوت والشوكولاتة، قد تؤدي إلى أضرار نفسية ومشاكل في الذاكرة، والعقل، ولذا يجب الحفاظ علي صحة العقل. 
 
ونشر الباحثون من جامعة أستون في برمنجهام بإنجلترا النتائج في مجلة British Journal of Nutrition، والتي شملت بيانات 428 من البالغين الأصحاء الذين ملأوا استبيانات حول نظامهم الغذائي الأسبوعي خلال العام الماضي، بما في ذلك استهلاك الفاكهة والخضروات والحلويات مثل البسكويت والكعك والشوكولاتة، وقال الباحثون إن الذين تناولوا الفاكهة كثيرا أصيبوا بأعراض اكتئاب أقل والشعور بالراحة نفسية الايجابية العالية. 
 
وتناول المشاركون الفواكه والخضروات في المتوسط ​​من أربع إلى ست مرات في الأسبوع، ووجبات خفيفة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، وثبت أن الفواكه تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة العقل، والذاكرة، لأن تناول الفواكه  يزيد من امتصاص العناصر الغذائية ذات الخصائص المضادة للأكسدة، ما يزيد من تأثيرها على الصحة النفسية، ويقلل بالشعور بالقلق والتوتر والاكتئاب، ولذا أكثر منها قد رالمستطاع.

الفاكهة وصحتك

صحة العقل

الذاكرة



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