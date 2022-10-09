مطار مرسى علم الدولي يستقبل 18 رحلة طيران دولية.. اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسي علم الدولي، اليوم الأحد، 18 رحلة طيران دولية ضمن 108 رحلة أسبوعية يستقبلها المطار بداية من امس السبت وحتي الجمعة المقبل، حيث يتم تسهيل اجراءات الوصول للسياح الوافدين للاستمتاع باجازاتهم بالبحر الاحمر

وكشفت جداول رحلات طيران مطار مرسى علم الدولى الأسبوعية، أن من بين 108 رحلات طيران الوافدة خلال الأسبوع 105 رحلات دولية و3 رحلات أخرى داخلية، وتصل الرحلات الدولية من 11 دولة منها 3 رحلات من بلجيكا، و5 من هولندا، و18 من المطارات الإيطالية.

كما يستقبل مطار مرسى علم خلال الأسبوع 20 رحلة من ألمانيا، و30 رحلة من التشيك، والتى تعد أكبر الرحلات وصولا، وكذلك 18 رحلة من بولندا و4 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج ورحلة من سلوفاكيا ورحلة من النمسا ورحلة من المجر ورحلتين من فرنسا.