اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 2 آخرين إثر انقلاب سيارة بمنطقة الصف

الأحد، 09 أكتوبر 2022 12:05 م
مصرع شخص وإصابة 2 آخرين إثر انقلاب سيارة بمنطقة الصف حادث_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

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لقى شخص مصرعه، وأصيب 2 آخران في حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الإقليمى، بدائرة قسم شرطة مركز الصف جنوب الجيزة، وانتقل رجال المرور إلى المكان، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى، وتم رفع حطام الحادث بواسطة أوناش المرور وإعادة تنظيم حركة السيارات مرة آخرى.
 
 
وتلقت غرف عمليات النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بمنطقة الصف، وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل الحادث، وتبين تصادم سيارة وانقلابها ، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين ونقلوا إلى مستشفى الصف.
 
 
وجرى تجنيب آثار الحادث، وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 

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