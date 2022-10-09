محمد أبو النور شاب أزهرى من الشرقية صاحب حنجرة ذهبية فى قراءة القرآن.. فيديو

الشرقية - حمدى عبد العظيم

الطالب محمد خيرى أبو النور شاب صاحب حنجرة ذهبية يجود القرآن الكريم بصوت شجي يجذب كل من يسمعه له وينشد أناشيد دينية ويبتهل.

وقال محمد خيرى أبو النور، إنه يدرس بالفرقة الثانية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالديدامون جامعة الأزهر فرع الزقازيق وأنه منذ نعومة أظافره، وهو شغوف بسماع إذاعة القرآن الكريم، وتقليد القراء والمبتهلين بها، وأنه بدأ فى تجويد القرآن وهو فى سن صغيرة بعدما سمعه زملائه وأصروا على أن يقدم أول احتفالية بالمعهد وهو بالمرحلة الابتدائية وأيضا بدأ في الابتهالات ومحاكاة كبار المبتهلين منهم الشيخ محمد عمران والشيخ نصر الدين طوبار والنقشبندى وغيرهم من المبتهلين وأنه ختم القرآن الكريم وهو بالصف الثانى الاعدادى وهو الآن يعيد حفظه بأحكامه.

وأضاف، أنه اتجه إلى الابتهالات الدينية بعدما وجد الجميع يطالبه بالابتهالات وكنت أشعر بسعادة غامرة عندما يطلب أصدقائى منى تجويد القرآن الكريم وأيضا الإنشاد الدينى، لافتا إلى أنه شارك فى العديد من المسابقات القرآنية والابتهالات، والأناشيد والمدائح النبوية، وكان دائما يحصد المراكز الأولى.