شكري: حكومة الوحدة الليبية منتهية الولاية وأدعو الأمم المتحدة لاتخاذ موقف

كتب أحمد جمعة

أكد وزير الخارجية سامح شكري، الأحد، أنه تم إجراء مباحثات موسعة مع وزير خارجية اليونان، مشيرا إلى أن العلاقات بين مصر واليونان استراتيجية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، موضحا أنه تم الاتفاق على استمرار التنسيق السياسي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية خاصة في مجال الطاقة.

وأضاف شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، أن المباحثات بين البلدين أكدت على أهمية الاتفاق الموقع بين البلدين لترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط، مضيفا: الاتفاق جوهري وتلتزم البلدين بتحقيق ما تم الاتفاق عليه لتحقيق مصلحة البلدين.

لفت إلى أن الاتفاق الموقع بين مصر واليونان يحقق الاستفادة المتبادلة بين البلدين، موضحا أن النقاش حول موعد عقد القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، مشيرا إلى أنه تم استعراض الأوضاع على المستوى الإقليمي والدولى على صعيد أمن الغاز والطاقة، مشددا على ضرورة تقديم الدعم للدول الأكثر تضررا اقتصاديا بسبب الأزمة الراهنة.

وأوضح أنه تم التشاور حول الأوضاع في ليبيا وضرورة عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيرا لجهود مصر لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية والمشاورات الجارية حول وضع الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات لإخراج البلاد من الأزمة، واستعادة ليبيا لسيادتها والحفاظ على وحدة أراضيها، مشددا على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، لافتا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس منتهية الولاية ولا يحق لها التوقيع على اتفاقات دولية، داعيا الأمم المتحدة لاتخاذ موقف واضح تجاه حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، حيث تم اختيار هذه الحكومة بواسطة آلية وضعتها الأمم المتحدة عبر منتدى الحوار السياسي الليبي، حيث أن هذه الحكومة تم اختيارها لإنجاز خارطة طريق تنتهي بإجراء الانتخابات.