رصيد مصر آمن جدا.. مخزون السلع الغذائية والأساسية (إنفوجراف)

أوضح الدكتور على المصيلحى وزير التموين، أن مصر لديها احتياطي 7 أشهر من الدواجن المجمدة واكتفاء ذاتي من الدواجن الحية.

وقال الوزير، إن الاحتياطي بالنسبة للحوم المجمدة يبلغ 4 أشهر، أما فيما يتعلق باللحوم الحية فأشار إلى التعاقد مع السودان لمدة عامين متبقي منها عام ونصف العام، لافتا إلى أن الإنتاج مستمر من اللحوم الحية، حيث تأتي من السودان ثم إلى أبوسمبل أو جنوب الوادي، وتظل لمدة 45 يوما تحت الحجر البيطري ثم يتم نقلها إلى المجازر وذبحها، ثم تنقل في سيارات مبردة إلى منافذ التوزيع بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدا أن هذا التعاون مع السودان ناجح جدا.

رصيد مصر آمن جدا.. مخزون السلع الغذائية والأساسية

وأشار إلى أن السبب الرئيسي في غلاء اللحوم على مستوى العالم هو ارتفاع أسعار الأعلاف، موضحا أن أسعار اللحوم في منافذ الوزارة تبلغ 145 جنيها للكيلو، و115 جنيها للحوم الطازجة السوداني، و85 جنيها للحوم المجمدة .

ونستعرض فى هذا الإنفوجراف أبرز تصريحات وزير التموين عن مخزون السلع الغذائية:

اكتفاء ذاتى من الدواجن الحية

احتياطى 7 أشهر من الدواجن المجمدة

احتياطى اللحوم المجمدة 4 أشهر والتعاون مع السودان ناجح جدا

ارتفاع أسعار الأعلاف سبب رئيسى فى غلاء اللحوم على مستوى العالم

احتياطى القمح يكفى 6.6 أشهر فى سابقة لم تحدث من قبل

زيادة معدلات إنتاج السكر المحلى والوصول لاكتفاء ذاتى لأول مرة لـ90%

اكتفاء ذاتى من الأرز

لا زيادة فى أسعار الخبز رغم الأزمة العالمية