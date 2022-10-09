رحلات البالون تجذب السياح من حول العالم لمغامرة على ارتفاع 2000 قدم بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

مع تحسن حالة الطقس والانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة وقرب قدوم الموسم السياحى الشتوى، تشهد محافظة الأقصر حالة من الإقبال الكبير على رحلات البالون الطائر للاستمتاع بسحر وجمال المعالم الأثرية والطبيعة الخلابة بشريط نهر النيل من السماء، وذلك من قبل السياح من حول العالم.

وفى هذا الصدد تخرج فجراً فى غرب محافظة الأقصر، رحلات البالون والتى تقل على متنها عشرات السائحين من حول العالم، حيث يقول الكابتن طيار أحمد عبود ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بمصر، أنه مع قرب دخول فصل الشتاء، يتزايد الإقبال على رحلات البالون الطائر ويستمتع السائحون من حول العالم بأهم الرحلات السياحية التى تجذب الجميع فى البر الغربي بمحافظة الأقصر.

ويضيف ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بمصر، لـ"اليوم السابع"، أن رحلات البالون الطائر تساهم في إضفاء رحلة ساحرة للأفواج السياحية من حول العالم فى السماء والسحاب، وتجعلهم يستمتعون بمشاهدة سحر المعالم الأثرية والمعابد والمقابر الفرعونية من الأعلى بجانب الطبيعة الخلابة للأقصر، مؤكداً على أنه تقدم عدد من الشركات السياحية خدمة البالون الطائر والبالغ عددها 16 شركة، وتتراوح مدة الرحلة من 40 دقيقة إلى 60 دقيقة بارتفاع 2000 قدم عن أرض مدينة الأقصر، ويحمل البالون من 12 حتى 34 شخصاً حسب حجم باسكت البالون، وتبدأ الرحلة بالتحرك فى سماء الأقصر باتجاه الضفة الغربية من النيل، وتبدأ المشاهد تتغير وتتبدل أسفلك من حقول ومناظر طبيعية على ضفة نهر النيل، ثم الجزر المنتشرة فى مياه النهر الخالد، الذى استمد منه الفراعنة عظمتهم، لتمر بمعبد الملكة حتشبسوت الكامن في قلب الجبل، مرورا بمعابد الرامسيوم وهابو وأمنحتب الثانى ومقابر وادى الملوك والملكات والنبلاء.

وأوضح أحمد عبود، أنه تعتبر رحلات البالون الطائر، من أهم رحلات المغامرة والأقصر هي المحافظة السياحية الوحيدة التي تشتهر بهذه الرياضة للعديد من الأسباب منها الطقس المعتدل، وجود مطار خاص بالبالون الطائر، مما أدى لتحويل الأقصر لواحدة من أهم المناطق التي تحتضن هذه الرياضة واحتلالها المركز الثالث عالميا في ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر.

فيما يقول خالد سليمان أحد العاملين بقطاع البالون، أنه تبدأ المغامرة مع الأجانب فى تلك الرحلة المبهجة بعد الفجر بإحضار السياح من الفنادق والمراكب التى يقيمون بها فى الرابعة ونصف فجراً، ويتم تقديم لهم الإفطار بالشاي والقهوة للتأكيد على حسن الضيافة، ويتم الإنتقال المراكب النيلية للبر الغربي وسط أجواء من المتعة والبهجة والغناء فى قلب المراكب، ويتم نقل السياح عبر الباصات السياحية إلى مطار البالون الطائر ليبدأ رحلة تجهيز وتحضير البالونات أمام الزبائن من حول العالم ليستمتعوا بالرحلة منذ بدايتها بطريق خاصة ومختلفة تماماً.

ويضيف خالد سليمان لـ"اليوم السابع"، أنه تستعد الشركات فجراً للحصول على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات ويتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن، ويتم عمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالونة والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، وكذلك ضرورة ارتداء الكمامات قبل الإقلاع لحماية الجميع من العدوى بعد أزمة كورونا، ويتم البدء فى الإقلاع للسماء وتصل الرحلات لارتفاع 650 متر بحوالى 2000 قدم من سطح البحر، وتكون الرحلة من حوالى 20 لـ40 دقيقة، موضحاً أنه يتم الاستمتاع بمعابد الملكة حتشبسوت ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالي ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى.



استمتاع السياح برحلات البالون بالأقصر



الأفواج السياحية خلال الاستمتاع بالبالون فى الأقصر



الأفواج من حول العالم فى مطار البالون بالأقصر



بهجة السياح داخل رحلات البالون



بهجة كبيرة للسياح فى أرض مطار البالون بالأقصر



تجهيز البالونات قبل الإقلاع لسماء الأقصر



تحليق البالونات فى سماء الأقصر



رحلات البالون تجذب السياح من حول العالم بمغامرة 40 دقيقة



رحلات البالون تجذب السياح من حول العالم



سعادة السياح برحلات البالون الطائر



صورة مبهجة لسائحة فى رحلات البالون بالأقصر



فرحة السائحين فى قلب رحلات البالون