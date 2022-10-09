اليوم السابع
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رئيس حي الدقي يشهد انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

الأحد، 09 أكتوبر 2022 09:38 م
رئيس حي الدقي يشهد انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال رئس حى الدقى
كتبت - مرام محمد

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شهد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، انطلاق فعاليات حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، وذلك من مكتب صحة الدقى، لضمان تحقيق استفادة المواطنين منها والوصول إلى الأعداد المستهدفة من التطعيم، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

 

واستهدفت القوافل المتنقلة، إعلام المواطنين بالحى بفعاليات الحملة من خلال مكبر الصوت؛ للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، حيث تم التأكيد على جاهزية كافة الأطقم والفرق الطبية للحملة والتى تستهدف الفئة العمرية من سن يوم إلى خمس سنوات من المصريين وغير المصريين المقيمين بنطاق حى الدقى، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر الجارى.

 

ومن جانبها، أكدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، على جاهزية كافة الوحدات والمراكز الصحية والفرق الطبية للحملة.

 

وأوضحت أن التطعيم فى الريف سيجرى من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، أما المدن يتم التطعيم بها بفرق متحركة بالشوارع مع وجود فرق ثابتة فى المراكز الصحية وبجوار المساجد والكنائس والنوادى والأسواق ومحطات القطارات ومترو الأنفاق ومواقف السيارات والحدائق العامة.

 

 


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تطعيم الاطفال

الجيزة



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