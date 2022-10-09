تناول الطعام في وقت متأخر من الليل يزيد الوزن.. دراسة تكشف السبب

كتبت فاطمة خليل

رغم أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل ارتبط منذ فترة طويلة بزيادة خطر الإصابة بالسمنة، لم يكن الباحثون متأكدين بالضبط من كيفية تسببه في زيادة الوزن حتى الآن، لكن كشفت دراسة جديدة أسباب تجعل تناول الطعام في وقت متأخر من الليل يزيد الوزن ، بحسب ما نشر موقع "Health".

وقال مؤلف الدراسة فرانك شير، مدير برنامج علم الأحياء الزمني الطبي في مستشفى بريجهام والنساء في بوسطن وأستاذ بكلية الطب بجامعة هارفارد، "عندما تتأخر وجبات الطعام لمدة أربع ساعات دون بذل أي مجهود بدنى فإنك تحرق سعرات حرارية أقل، وتزيد من الرغبة في تناول الطعام، وتعاني من تغيرات في الأنسجة الدهنية من شأنها تعزيز زيادة الوزن".

وأضاف شير: "تشير البيانات الجديدة إلى أن تناول الطعام في وقت مبكر من اليوم يؤدي إلى تغييرات في علم وظائف الأعضاء من شأنها تعزيز فقدان الوزن والحد من زيادة الوزن".

بالنسبة للدراسة، تمسك 16 شخصًا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة بجدول صارم للوجبات المبكرة والمتأخرة ليوم واحد لكل منهم في المختبر.

في الأسابيع التي سبقت كل تجربة، حافظ الأشخاص على جداول نوم ثابتة كما أنهم يأكلون وجبات متطابقة ويلتزمون بأوقات الوجبات نفسها في المنزل.

أبلغ المشاركون عن جوعهم وشهيتهم، وقدموا عينات من الدم على مدار اليوم ، وقياس درجة حرارة أجسامهم واستخدام السعرات الحرارية كما جمع الباحثون عينات من الأنسجة الدهنية.

بالإضافة إلى الشعور بالجوع، حرق سعرات حرارية أقل ، وظهور تغييرات في الأنسجة الدهنية، فإن تناول الطعام في وقت لاحق أثر أيضًا على الجوع والهرمونات التي تنظم الشهية وهى هرمونات اللبتين والجريلين.

جريلين هو هرمون الجوع الذي يخبرك بموعد تناول الطعام، واللبتين هو الهرمون الذي يخبرك بالتوقف عن تناول الطعام والشبع.

وأظهرت الدراسة أن هرمون اللبتين انخفض بنسبة 16٪ عندما أكل الناس بعد أربع ساعات.

، تمكن الباحثون من التحكم بإحكام في التمارين والنوم والتعرض للضوء ، مما قد يؤثر على عدد السعرات الحرارية التي يحرقها المشاركون.

عندما يغير الناس أوقات الوجبات ، فقد يغيرون أيضًا سلوكيات أخرى مثل التوقيت أو الجودة أو وقت النوم أو مقدار التمارين التي يمارسونها ، مما قد يؤثر على الوزن.

راجع الدكتور لويس أرون ، مدير المركز الشامل للتحكم في الوزن في طب وايل كورنيل في مدينة نيويورك النتائج.

وقال أرون: "لقد ثبت أن تناول جميع السعرات الحرارية في وقت مبكر من اليوم يقلل الوزن هذه الدراسة ... توضح أن تناول نفس العدد من السعرات الحرارية في وقت متأخر وليس مبكرًا يمكن أن يؤدي إلى آليات تؤدي إلى زيادة الوزن."

حاول تحويل طعامك إلى وقت مبكر من اليوم عن طريق تناول وجبة فطور وغداء أكبر لتقليل الشهية في الليل.