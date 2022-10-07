هل تناول الطعام في وقت محدد يشعرك بالجوع؟

كتبت فاطمة ياسر

نشر موقع “بيزنس إنسايدر”، دراسة توصلت إلى أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل قد يساهم في زيادة الوزن، لأن تناول الطعام يتسبب في زيادة الشعور بالجوع وتقليل فرص حرق السعرات الحرارية ، وعند تناول الطعام في الليل فيتسبب في هذا الأمر والتغير وحدوث اختلافات في مستوى هرمونات الجوع والتمثيل الغذائي وتخزين الدهون.

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أوضحت الدراسة، أن الأطباء يحذرون من تناول الوجبات الخفيفة في منتصف الليل منذ سنوات كثيرة، لأن الجسم يصبح غير قادر على حرقها، وحول ذلك أظهر باحثون من جامعة هارفارد أن القيام بتناول الطعام في الليل من الأمور المضرة.

وأشارت الدراسة، أنه تبين أن الأشخاص الذين يتناولن أطعمتهم في أوقات الأخيرة في الساعة 10 مساء كانوا يحرقون سعرات حرارية أقل في اليوم التالي، ولديهم مستويات أعلى من هرمونات الجوع مقارنة بمن تناولوا العشاء في الساعة 6 مساء،فيصبحون لديهم مستويات أقل من المواد الكيميائية في الجسم التي تجعلهم يشعرون بالشبع والرضا بعد الوجبات، وكانوا أكثر عرضة لزيادة الوزن.

وفحص الباحثون من مستشفى بريجهام والنساء وكلية الطب بجامعة هارفارد وجامعة شيكاغو، 16 شخصا تتراوح أعمارهم بين 20 و60 عاما، يعانون من زيادة الوزن، وخلال اتباعهم لخطتي وجبات لمدة ستة أيام، واحدة مع وجبة الإفطار في الساعة 10 صباحا، والغداء في الساعة 2 مساء، والعشاء في الساعة 6 مساء، والأخرى مع وجبات مجدولة بعد أربع ساعات من خطة الوجبات الأولى، بينما كانت الوجبات متطابقة.

كما أن الأشخاص الذين تناولوا الطعام في وقت متأخر يحرقون نحو 60 سعرة حرارية أقل كل يوم، مقارنة بمن تناول الطعام في وقت مبكر من اليوم، وكشفت النتائج أن تناول الطعام في وقت لاحق من اليوم يبدو أنه يزيد من العمليات الخلوية لتخزين الدهون، ويبطئ العمليات المرتبطة بحرق الدهون.

وكتب الباحثون أن النتائج تشير إلى أن الأكل في وقت متأخر قد يكون مرتبطا بتغيرات في الخلايا تعزز زيادة الأنسجة الدهنية، على الرغم من أن هناك حاجة لمزيد من البحث لتأكيد ذلك.