تموين الغربية تضبط مصنعا لتقليد اللمبات الليد والمنظفات بدون بيانات

الغربية مصطفى عادل

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط مصنعا بدون ترخيص لغش وتقليد اللمبات الليد بمركز زفتي وضُبط بداخله 400 لمبة، كما تم ضبط 300 لتر صابون سائل بدون بيانات.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المصانع والمحلات التجارية لاحكام الرقابة التموينية عليها.

وتم تشكيل حملة من إدارة تموين زفتى وأسفرت الحملة عن تحرير محضر جنحة ضد هايبر لقيامه ببيع الأرز الحر بأزيد من السعر الرسمي بمبلغ مائة جنيها للكيس وزن 5 كجم جرام بدلا من 12 جنيها للكيلو الواحد، وتم ضبط 5 أكياس وزن الواحد 5 كجم.

كما تم تحرير محضر جنحة ضد مصنع للصناعات الكهربائية بدون ترخيص يقوم بتقليد علامات تجارية للمبات الليد، وتم ضبط 20 كرتونة بكل واحدة 20 لمبة بإجمالي 400 لمبة.

وحررت الحملة محضر جنحه ضد محل منظفات وذلك لقيامه ببيع الصابون السائل بدون بيانات وتم ضبط عدد 5 براميل بكل واحد 60 لترا باجمالي 300 لتر صابون بدون بيانات، تم التحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة.