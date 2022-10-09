اليوم السابع
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المركز الثقافى الأرثوذكسى ينظم احتفالية بمناسبة الذكرى الـ49 لنصر أكتوبر

الأحد، 09 أكتوبر 2022 10:01 ص
المركز الثقافى الأرثوذكسى ينظم احتفالية بمناسبة الذكرى الـ49 لنصر أكتوبر المركز الثقافى الأرثوذكسى ينظم احتفالية بمناسبة الذكرى الـ49
كتب: محمد الأحمدى

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نظم المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، احتفالية كبرى برئاسة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز، وذلك بمناسبة الذكرى الـ49 لنصر أكتوبر المجيد.
 
وتضمنت الاحتفالية عقد لقاءات مع عدد من أبطال حرب أكتوبر وأبنائهم، والنماذج المشرفة التي كان لها دور في معركة العبور، إلى جانب مشاركة عدد من الخبراء الاستراتيجيين والمحللين العسكريين.
 
وتضمنت الاحتفالية تقديم مجموعة من الفقرات الفنية المتميزة والأغاني الوطنية التى ارتبطت بوجدان الشعب المصري، قدمها كورال "أم النور"، وقدمت الاحتفالية التى يتم بثها عبر قناة مارمرقس التابعة للمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي الإعلامية ألفت كمال، عبر برنامج  "مساء الخير".
 
وشهدت الاحتفالية أجواء من البهجة، وقدم المشاركين مجموعة الذكريات الخاصة بذكريات النصر، وكيف أن الدولة المصرية استطاعت بفضل أبنائها النهوض من جديد وتحقيق النصر واستعادة الأرض بفضل شجاعة أبنائها وتضحياتهم الثمينة في سبيل الحفاظ على الوطن.
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

المركز الثقافى الارثوذكسى

حرب اكتوبر

نصر أكتوبر

نصر اكتوبر



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