اليوم السابع
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الكنيسة تنظم المؤتمر الثامن للتاريخ الكنسى بعنوان "ثوابت ومتغيرات"

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 05:00 ص
الكنيسة تنظم المؤتمر الثامن للتاريخ الكنسى بعنوان "ثوابت ومتغيرات" كنيسة - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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أعلن المركز الثقافى الأرثوذكسى، انطلاق المؤتمر الثامن للتاريخ الكنسى، بعنوان "القرن السابع ثوابت ومتغيرات"، وذلك فى الكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس بالعباسية، بالاشتراك مع مركز البابا شنودة الثالث للتاريخ الكنسى بكنائس وسط القاهرة ومعهد الدراسات القبطية.

وأوضح المركز أن المؤتمر سيكون اليوم الجمعة والسبت 23 - 24 سبتمبر 2022 م من 8 صباحًا.

وكانت أكاديمية المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى قد أعلنت عن بدء دورة جديدة (مكثفة 3 أيام أسبوعيًا) لكورس "كللهما بالمجد" للمخطوبين والمقبلين على الزواج، يلقي المحاضرات نخبة من المتخصصين فى المشورة والإرشاد الأسرى.   

ويأتى ذلك وفقا لقرار المجمع المقدس بالكنيسة الأرثوذكسية، بوجوب تقديم العروسين شهادة تفيد بحصولهما على مشورة أسرية، كما أنها من المستندات اللازمة لإتمام عقد الزواج.

مؤتمر التاريخ الكنسى
مؤتمر التاريخ الكنسى

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