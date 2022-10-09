السيطرة على حريق نشب بحوشين بدار السلام بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد أحمد عزت مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بحوشين بناحية قرية أولاد سالم دائرة مركز دار السلام جنوب شرقى المحافظة دون حدوث إصابات بشرية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت جهة التحقيق لإجراء شئونها.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير امن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بنشوب حريق بدائرة المركز وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية عقب الدفع بسيارة إطفاء.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد فريد رئيس فرع بحث الشرق والمقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بنشوب حريق بحــــوش بناحية أولاد سالم بحري / دائرة المركز حيث تبين نشوب الحريق بحوش ملك المدعو علاء ا ا 50 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية وإمتد لحوش مجاور ملك شقيقه المدعو حمام ا ا 52 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات ".

وبسؤال المذكورين قررا بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق إلي حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية بحوش الأول وإحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل ونفيا الشبهة الجنائية تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.