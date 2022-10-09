اليوم السابع
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السجن غيابيا 5 سنوات لـ15 شخصا لاتهامهم بتهريب مهاجرين غير شرعيين فى البحيرة

الأحد، 09 أكتوبر 2022 01:19 م
السجن غيابيا 5 سنوات لـ15 شخصا لاتهامهم بتهريب مهاجرين غير شرعيين فى البحيرة حبس - أرشيفية
البحيرة -فريق المحافظات

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قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار شوقي زكريا الصالحي رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار أحمد محمد حلوسه، والمستشار طاهر نبيل النحاس وسكرتير الدائرة محمد صالح، بالسجن غيابيا 5 سنوات لـ 15 متهما في، واقعة اتهامهم بتهريب مهاجرين .

تعود أحداث القضية المقيدة ، برقم 862 لسنة 2022 جنايات رشيد ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من ضباط الإدارة العامة للهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر بقيام المتهمين بتكوين تشكيل إجرامي تخصص في استقطاب وتهريب المهاجرين غير الشرعيين إلي دولة ليبيا .

كشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية، قيام كل من " ا.ع.م " و"ا.ال.خ" و " م.ف. ع" و " ال.ع.ح" و " ط.ح.ع" و " م.ط.ا" و " ع.ع.ط" و " ح.ح.ح" و  " ا.س.ع" و " ا.ف.ا" و " ج.ب.ا" و " ط.خ.ح" و " ا.ح.ع" و " م.ا.م" و " ا.ا.م"  أسسوا جماعة إجرامية منظمة العمل بصفة مستمرة لعرض تهريب مهاجرين ، والتي يتولي قيادتها ويقوم بادراتها المتهمين الأول والثالث عشر ، وقد انضم إليهم باقي المتهمين لتهريب المهاجرين الي دولة ليبيا بمقابل مادي والاستيلاء علي أموال من المجني عليه " م.ع.م" ، وتحرر محضر بالواقعة ، وبعرض الواقعة علي النيابة العامة،  قررت إحالتهم الي محكمة جنايات دمنهور، التي أصدرت حكمها علي المتهمين .

 

 


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