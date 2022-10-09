الجامعة الألمانية بالقاهرة تستقبل الطلاب الجدد للعام الدراسى 2022-2023

كتب محمد صبحى

استقبلت الجامعة الألمانية بالقاهرة صباح اليوم الاحد الموافق 9 من شهر أكتوبر الحالى 2022 -2023 الطلاب الملتحقون بالسنوات الدراسية الاولى بكليات ( الهندسة وعلوم المواد ، هندسة وتكنولوجيا الاعلام ، هندسة و تكنولوجيا المعلومات، كلية تكنولوجيا الادارة ، العلوم التطبيقية و الفنون ، الحقوق و الدراسات القانونية ، الصيدلة و التكنولوجيا الحيوية )، وكانت الجامعة قد نظمت لهم من قبل لقاء تعريفي بحضور أولياء أمورهم، حيث التقى بهم الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة ، والقى كلمة ترحيبية بهم أعرب خلالها عن بالغ سعادته بلقائهم وأسرهم ، وأكد خلالها أن أختيار هؤلاء الطلاب النابغين المتفوقين من جميع فئات و أطياف المجتمع تم بعناية فائقة طبقاً لمعايير القبول المعمول بها بالجامعة والمطبقة بالجامعات الالمانية ، كما انتهز الفرصة لتقديم التحية والشكر لاعضاء إدارة شئون الطلاب على المجهود المبذول فى تحديد اعداد المقبولين.

جاء اللقاء بحضور الدكتور ياسر جمال حجازي رئيس الجامعة وعمداء و أعضاء هيئة تدريس كليات الجامعة ، وأضاف الدكتور منصور أن البرامج الدراسية المطبقة تتبع النظام التعليمى المعتمد على وحدة التعليم و التعلم والبحث العلمي في مرحلة ما قبل التخرج ، وأن الجامعة يتوفر بها بنية تحتية قوية ملائمة للتعليم والبحث و التطبيق العملي ، وأن الجامعة تلتزم بتقديم دعم كامل للطلاب و العملية التعليمية من خلال فريق عمل متميز من أفضل الأكاديمين بمصر و المانيا ، علاوة على تخصيصها عميدًا لطلاب السنوات الأولى ومنسقين معاونين له في أداء مهامه ، هذا بجانب وجود إدارة متخصصة بتوفير فرص التدريب والتوظيف لطلاب وخريجى الجامعة .

وأشار الدكتور منصور خلال كلمته ان الجامعة استطاعت على مدار ال20 عاماً الماضية أن تحظى بنسبة 40 % من التعليم العالي الألماني العابر للحدود ، حيث قامت بتخريج سفراء لها إنتشروا في جميع انحاء العالم مثل رامي عطاوية الحاصل ميدالية أوتوهان- أبرز الجوائز العلمية عالميا لباحثي الدراسات العليا ، إضافة إلى ادراج أسماء العديد من خريجيها في قائمة فوربس لأفضل الشباب المؤثرين في مجالات عدة تحت سن ال30 ،وبأن الإنجازات التنموية المتلاحقة التى نفذتها الجامعة خلال العشرين العام الماضية دعت الدكتور ينس براندنبورج وزير الدولة البرلماني ممثلاً لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي بألمانيا - خلال الإحتفالية مرور 20 عام على انشاء الجامعة فى برلين سبتمبر الماضى، أن يؤكد أن الجامعة الألمانية بالقاهرة أصبحت المحرك الرئيسي في العلاقات الثنائية المصرية الألمانية.

ومن جانبه ، أكد الدكتور ياسر جمال حجازي بأن الجامعة تمتلك الكثير من التميز على المستويين العلمي والبحثى وأن خريجيها أصبحوا الآن سفراء حقيقيين في مسيرة العلم والعمل محليا و عالميا وبأن الشراكة الثنائية القائمة بين الجانبين المصرى والالمانى أدت لتعزيز آليات التعاون بينهما فى مجالات عدة .

وفى ختام كلمته حث الطلاب على ضرورة الإلتزام باللوائح المطبقة بالجامعة و المحافظة علي هيبتها وصورتها الإيجابية المتعارف عليها داخل وخارج جدرانها والحرص على مداومة التفوق الدراسي والاستفادة من المميزات و الامكانيات من الانشطة المتنوعة التى تتيحها الجامعة لهم سواء كانت ثقافية -رياضية – فنية - طلابية – خدمة المجتمع .