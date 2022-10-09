وزير الشباب والرياضة يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من الجامعة الألمانية بالقاهرة

تقرير خاص

- صبحي: نتطلع للحصول علي منح دراسية بالجامعة الألمانية للرياضيين المصريين

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أمس السبت، الإحتفالية التي أقامتها الجامعة الألمانية بالقاهرة، لتخريج دفعة جديدة من طلاب كليات "الاقتصاد، إدارة الأعمال، الإعلام" بالجامعة، وذلك بحضور ‫المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، ‬السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، ‫والدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة‬، والدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وخلال كلمته، أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بتواجده في حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كليات الجامعة الألمانية بالقاهرة، مقدماً الشكر لقيادات الجامعة الألمانية بالقاهرة والسادة أعضاء هيئة التدريس على ما يبذلونه من جهد فى تعليم أبناء مصر من طلاب الجامعة، وإعدادهم بالشكل الأمثل طوال مرحلتهم الدراسية بالجامعة، مشيراً إلي أن الجامعة الألمانية دوماً ما تقدم النماذج الإيجابية من الشباب المبدعين المتسلحين بأحدث الوسائل العلمية والعملية القادرين على حمل لواء تنمية الوطن ونهضته بالعلم والمعرفة والثقافة وتحمل المسئولية.

أشار "صبحي" إلي أن حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الجامعة يمثل واحدة من أهم ملامح الجمهورية المصرية الجديدة، وخاصة ما يتعلق منها بالنهضة الشاملة والنقلة النوعية غير المسبوقة على كافة المستويات وخاصة التعليمية منها، الأمر الذى يسهم في تحقيق نهضة مماثلة ومكملة لها في إيجاد مجالات لفرص العمل، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب المصري الحاصل على التعليم الجيد للإلتحاق بسوق العمل، وفق ما يمتلكه من إمكانات ومقومات تدريبية وتعليمية، تضاهى مختلف المستويات التعليمية العالمية .

أضاف الدكتور أشرف صبحي:" إنكم تمثلون أحد أهم مستهدفات الدولة المصرية التي تحظى برعاية كاملة ومتواصلة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إيماناً بأنكم السبيل الوحيد لتحقيق كافة برامج وأهداف التنمية المستدامة، نظراً لما تتمتعون به من قوة وحيوية، فضلاً عما تشكلونه من مصدر هام للإزدهار والتطور والرقي والتنمية، فكان أن تحركت الدولة المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية لتعظيم دور الشباب وإفساح المجال أمامهم على ساحـة العمل الوطنى، وتعظيم الاستفادة من اسهاماتهم في دفع عجلة التقدم والتنمية وارتكاز أغلب الخطط المتضمنة بالأجندة الوطنية للتنمية على تلك المساهمات والمبادرات الشبابية، بهدف تحقيق إنطلاقة للمجتمع المصرى إلى عالم الابتكار والعلم والإبداع".

ودعا وزير الشباب الدعوة لطلاب الجامعة الألمانية والخريجين للمشاركة فى المشروعات الشبابية والرياضية التى تنفذها الوزرة بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فى إطار التكامل بين جهود المؤسسات الحكومية لخدمة أبناء مصر، وضمن حزمة المشروعات والبرامج المتنوعة التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة على مدار العام لطلاب الجامعات المصرية.

وتابع الدكتور أشرف صبحي:"نتطلع للحصول علي منح دراسية بالجامعة الألمانية للرياضيين المصريين علي غرار الجامعات الأخري".

واختتم وزير الشباب والرياضة كلمته:" أتقدم لكم جميعاً بالتهنئة بمناسبة التخرج من الجامعة الألمانية، فاليوم تقطفون ثمار سنوات من الدراسة ، ولا شك أن ما اكتسبتموه من معارف علمية وبحثية على مدار دراستكم سيؤهلكم للنجاح فيما هو قادم بمسيرتكم المهنية، وبما يساهم فى خدمة ونماء الوطن.