اليوم السابع
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الأحد، 09 أكتوبر 2022 01:11 م
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إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم

الأحد، 09 أكتوبر 2022 12:02 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم حادث إنقلاب سيارة - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 4 مواطنين في حادث إصطدام سيارة ملاكي بمواطن وإنقلابها بطريق "القاهرة - أسيوط الغربي" وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق 
 
كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى اخطارا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة اسيوط الغربي جرزا بعد كافتريا المصطفى اتجاة أسيوط وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 4 مواطنين في الحادث وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق 
 
 

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