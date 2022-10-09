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إصابة 11 شخصا في حادث تصادم سيارة ربع نقل بأخرى ملاكي بالغربية

الأحد، 09 أكتوبر 2022 08:09 م
إصابة 11 شخصا في حادث تصادم سيارة ربع نقل بأخرى ملاكي بالغربية اسعاف - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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أصيب 11 شخصا بإصابات متفرقة، في حادث تصادم سيارة ربع نقل بأخرى ملاكي، على طريق طنطا كفر الشيخ القديم، أمام قرية نواج مركز طنطا، وتم نقل المصابين للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز طنطا، بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا كفر الشيخ القديم.
 
انتقلت 4 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وتبين تصادم سيارة ربع نقل باخري ملاكي وتسبب الحادث عن إصابة 11 شخص باصابات متفرقة وتم نقلهم للمستشفي ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 
 

مدير امن الغربية

طنطا

حادث

اخبار الحوادث



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