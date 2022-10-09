أخلاقنا الجميلة.. إزاى تتعامل مع الشخص الانطوائى فى حياتك؟ (إنفوجراف)

يتطلب التعامل مع الشخص الانطوائي الكثير من الحرص ومراعاة مشاعره وعدم انتقاده بشكل محبط، لأن كل ذلك يزيد من الفجوة النفسية بينه وبين المحيطين به والمجتمع بأكمله، لذا نتناول خلال الإنفوجراف التالي مع دكتور عبد العزيز آدم استشاري علم نفس السلوك بعض النصائح التي تساعدنا على كيفية التعامل مع الشخص الانطوائي.

جذبه للحوار:

تعرف على أشيائه المفضلة ولديه شغف بها مثل الرياضة أو غيرها من المجالات.

الإنصات الجيد:

الإصغاء له جيدًا وعدم مقاطعته أو التحدث نيابة عنه عندما يهم بالحديث عن أمر ما.

تحقيق الشعور بالأمان:

يجب إشعارهم بالأمان من خلال عبارات مطمئنة تساعدهم على الاندماج.

ساعده على تجنب الذكريات السلبية:

يجب أن نوضح للشخص المنطوى أن ما تعرض له لم يكن إلا تصرفات فردية.

امنحه بعض الشعور بالاهتمام:

يجب إشعاره بأنه لا يقل قيمة وأهمية عن المحيطين به.

لا تنتقده بشكلٍ دائم:

النقد يكون فى إطار من التوجيه والنصح وليس بشكل لاذع لن يجدى نفعًا.