أبطال تايكوندو بكفر الشيخ يحصدون كأس بطولة وسط الدلتا لـ"البومزا"

كفر الشيخ – فريق المحافظات

حصد أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى، لاعبى تايكوندو مطوبس كأس البومزا في بطولة وسط الدلتا للتايكوندو لمواليد "2008 ،2009، 2010 " المقامة بالصالة المغطاة باستاد طنطا، بمشاركة أكثر من 1200 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 80 هيئة شبابية من محافظات" الغربيه، الدقهلية، المننوفيه، كفر الشيخ "برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .

واستطاع أبطال المشروع القومي من مواليد 2010 الحصول على الميداليات الذهبية " فردي وزوجي وجماعي و هم " اسيل الشرقاوي، ولاء عمران، روز الغرباوي" كما حصد ذهبية الفردي والزوجي كل من "محمدعوض، محمد الجيزى، عمرو أبوسليمان" وعن الميداليات الذهبية فى فردي وجماعي "سعد القاضي، ايادللو، عبدالرحمن الشطلاوي، أحمد حلمي، مازن راضي، محفوظ العربي ".

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، حقق أبطال تايكوندو مطوبس إنجاز جديد، يضاف لأبطال المشروع القومي بالمحافظة، مشيداً بمستوى أداء اللاعبين ومتابعة الدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع للاطمئنان على توافر المناخ المؤهل للمنافسة القوية بالبطولات وإعداد اللاعبين على أعلى مستوى فنى بكافة اللعبات، كما هنأ محروس، الجهاز الفنى للمشروع بمطوبس بداية من الكابتن محمود الشهاوي، المدير الفني للفريق، ميمي الأمشيطي المدرب العام والمدرب نميسه بكور، انس درويش إداري المشروع مثمناً دورهم فى تعزيز قدرات الفريق لتحقيق البطولات ياتى ذلك بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للرياضة .

فى إطار متصل حقق تايكوندو مطوبس خلال عام 2022 العديد من البطولات أبرزها، بطولة الجمهورية للبومزا بجامعة المنصورة، تحقيق 11 ميدالية في بطولة التقييم التنافس بالاسكندريه، الحصول الميدالية الفضية في بطولة الجمهورية تحت 14 سنة وانضمام اللاعب احمد باسم المنتخب 14 عام.



أبطال تايكوندو مطوبس يحصدون كأس بطولة وسط الدلتا للبومزا