اليوم السابع
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السبت، 08 أكتوبر 2022 04:08 م
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6 أفكار لوجبة إفطار تساعدك على العيش بصحة أفضل

السبت، 08 أكتوبر 2022 03:00 م
6 أفكار لوجبة إفطار تساعدك على العيش بصحة أفضل فطار صحى
كتبت فاطمة خليل

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الإفطار الصحى هو بداية رائعة لليوم ولكن بعض الناس لا يعطون الإفطار الأهمية التي يستحقها، إن الطبق الجيد في الصباح لن يجعلك ممتلئًا لساعات فحسب، بل يوفر لك أيضًا ما يكفي من الألياف والبروتينات والدهون والعناصر الغذائية، وكذلك يجب تجنب تناول وجبة إفطار غير صحية تحتوي على نسبة عالية من السكر أو الكربوهيدرات أو المواد الحافظة، في هذا التقرير 6 أفكار لوجبة إفطار صحية تساعدك على العيش بصحة أفضل، بحسب موقع "Health".
 

6 أفكار لوجبة إفطار صحية تساعدك على العيش بصحة أفضل

 
1. البيض
البيض لذيذ وصحي وسهل الطهي يمكنك تناول بيضة مسلوقة في الصباح أو تصنع عجة وتقدم مع الخبز المحمص.
 
2. دقيق الشوفان
مصدر جيد للحديد وفيتامينات ب والمنجنيز والمغنيسيوم والزنك والسيلينيوم.
 
3. سلطة نباتية
يوفر مزيج الأوراق الخضراء والخضروات الأخرى جميع الفيتامينات الأساسية والدهون الصحية والبروتينات ، وبالتالي فهي مصدر للألياف الغذائية.
 
4. حبوب القمح الكاملة
اختيار جيد لوجبة الإفطار لأنه غني بالألياف والكربوهيدرات المعقدة التي تهضم ببطء ولا تسبب ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم. 
 
5. الفواكه
إذا لم تكن تتناول وجبات الصباح، فابدأ بالفواكه هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك صنعها بالفواكه التي تختارها مثل سلطة الفواكه أو العصائر.
 للحصول على وجبة فطور متوازنة ، يمكنك حتى إقرانها بأطعمة أخرى غنية بالبروتين أو الألياف.
 
6. بذور الشيا
تعد بذور الشيا أكثر فائدة إذا تناولتها مع أطعمة غنية بالبروتين مثل الزبادي اليوناني أو الجبن أو مخفوق البروتين.
 

اطعمة صحية للافطار

اطعمة الإفطار

إفطار صحي

أفكار فطار صحي



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