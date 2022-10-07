كيف تؤثر مستويات السكر في الدم على الجسم؟

كتب – حسام الشقويرى

يمكن أن يكون ارتفاع نسبة السكر في الدم علامة على الإصابة بمرض السكري ، ولكن يمكن أن يحدث أيضًا مع حالات أخرى، و بدون تدخل ، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى مشاكل صحية خطيرة، و في بعض الحالات ، يمكن أن تصبح مهددة للحياة، و يساعد الأنسولين والجلوكاجون في إدارة مستويات السكر في الدم وفقا لما نشره موقع healthline

قد لا يلاحظ الأشخاص المصابون بارتفاع نسبة السكر في الدم الأعراض حتى تظهر المضاعفات، وإذا ظهرت الأعراض ، فإنها تتضمن:

التبول أكثر من المعتاد

العطش الشديد

فقدان الوزن

مع مرور الوقت ، ارتفاع نسبة السكر في الدم قد يؤدي إلى:

زيادة الجوع

بطء التئام الجروح

حكة وجفاف الجلد

عدوى أكثر تواترا

الصداع

التعب أو صعوبة التركيز

عدم وضوح الرؤية

انخفاض سكر الدم

ومن المرجح أن يؤثر نقص السكر في الدم على مرضى السكري إذا تناولوا أدوية السكري - مثل الأنسولين دون تناول الطعام، ولكن ، يمكن أن يحدث لأسباب أخرى ، على سبيل المثال:

سوء التغذية أو الجوع

مرض الكبد

تعفن الدم

استهلاك نسبة عالية من الكحول

استخدام بعض الأدوية

وتشمل أعراض انخفاض نسبة السكر في الدم ما يلي :

دوار وإغماء

تسارع في ضربات القلب

القلق أو التهيج

جوع

الارتباك وصعوبة التركيز

التعرق

وبدون علاج ، يمكن أن يؤدي انخفاض نسبة السكر في الدم إلى حدوث نوبات أو فقدان للوعي.

والأنسولين والجلوكاجون ضروريان للحفاظ على مستويات السكر في الدم المعتدلة، حيث يساعد الأنسولين الخلايا على امتصاص الجلوكوز من الدم ، بينما يؤدي الجلوكاجون إلى إطلاق الجلوكوز من الكبد، ويحتاج الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 1 إلى تناول الأنسولين التكميلي لمنع ارتفاع مستويات السكر في الدم لديهم.