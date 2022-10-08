اليوم السابع
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وزيرة البيئة تفتتح اليوم مؤتمر "نحو مسارات آمنة لهجرة الطيور وقطاع الطاقة"

السبت، 08 أكتوبر 2022 10:29 ص
وزيرة البيئة تفتتح اليوم مؤتمر "نحو مسارات آمنة لهجرة الطيور وقطاع الطاقة" الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت منال العيسوي

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تفتتح الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بعد قليل، المؤتمر الإقليمى الذى تنظمه منظمة بيردلايف انترناشنوال تحت رعاية وزارة البيئة بالتعاون مع مشروع الطيور الحوامة المهاجرة بعنوان "نحو مسارات آمنة لهجرة الطيور وقطاع الطاقة"، بأحد فنادق القاهرة، بحضور العديد  من خبراء البيئة والتنوع البيولوجى والطاقة الجديدة والمتجددة بمصر والعالم.  
 
‏‎جدير بالذكر أنه يأتى هذا المؤتمر فى إطار استعدادات مصر لمؤتمر المناخ cop27، الذى سينعقد فى مدينة شرم الشيخ، فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر للمدينة شرم الشيخ .
 
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البيئة

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مؤتمر المناخ

تغيرات المناخ

التنوع الببولوجى

قمة المناخ



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