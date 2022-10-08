هيئة الرعاية الصحية تستقبل وفد برنامج (UNDP) بمستشفى شرم الشيخ الدولى

كتب ــ وليد عبد السلام

استقبلت الهيئة العامة للرعاية الصحية ، وفدا رفيع المستوى من ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بمستشفى شرم الشيخ الدولي، التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، وذلك في إطار التجهيزات الجارية للتحول الأخضر للمستشفى، ضمن استعدادات استضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية COP27، بمدينة شرم الشيخ، نوفمبر القادم.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن الوفد اطلع على الأعمال والتجهيزات الجارية لتحويل مستشفى شرم الشيخ الدولي، لأول نموذج مستشفى خضراء في مصر، ومنها التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، والعمل على الاستخدام الأمثل للموارد المائية، والإدارة الآمنة للمواد الكيميائية والمخلفات الخطرة، وغيرها من ممارسات الصحة الآمنة، من أجل تحسين جودة الهواء وخفض الانبعاثات الكربونية، ودعم خطط التحول الأخضر للمنشآت الصحية، وضمان تقديم رعاية صحية أكثر أمانًا ذات جودة عالمية.

وأضافت، أن الوفد أشاد بالخطوات الجادة التي اتخذتها الهيئة العامة للرعاية الصحية، وكذلك الإجراءات الجاري اتخاذها لتحويل مستشفى شرم الشيخ الدولي إلى مستشفى خضراء (صديقة للبيئة)، كما أشاد الوفد بجدية الهيئة في تبني استراتيجيات المنشآت الصحية الصديقة للبيئة، لتكون في إطار ريادة مصر بمنشآتها الصحية الخضراء حول العالم، وبما يحقق سلامة وتميز الخدمات الصحية المقدمة في منشآت هيئة الرعاية الصحية المصرية، ومساهمتها في تعزيز العمل المناخي على المستوى العالمي.

وتابعت: أنه اتفق الطرفان على التعاون لإنشاء محطة صغيرة للطاقة الشمسية بمستشفى شرم الشيخ الدولي، إضافة إلى توفير جهاز تعقيم للنفايات الطبية للمساهمة في التخلص الآمن من النفايات الضارة، وذلك ضمن خطوات التحول الأخضر الجاري تنفيذه بمستشفى شرم الشيخ الدولي، وتماشيًا مع جهود الدولة المصرية في تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء صديقه للبيئة.

ولفتت، إلى أن الوفد أبدى اهتمامه بتقديم الدعم الفني لتقديم برنامج تدريبي متكامل لتأهيل الكوادر المختصة بمستشفيات الهيئة، على التخلص الآمن من النفايات الطبية، وإجراءات السلامة البيئية.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن سعادته لزيارة وفد رفيع المستوى من ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمستشفى شرم الشيخ الدولي التابعة للهيئة بجنوب سيناء، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعد نواة لتعاون مثمر ومستمر بين الطرفين، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، والحفاظ على البيئة.

وتابع: أن المنشآت الصحية الخضراء ركيزة من ركائز تميز الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمرضى وضمان جودتها وسلامتها، وأن مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 من أهم الأحداث التي تحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، والمنظمات الدولية، ومختلف دول العالم.