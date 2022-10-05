هيئة الرعاية الصحية: رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية برئاسة الدكتور أحمد البرعى عن خطة للتأمين الطبي خلال أيام الإجازات فى ذكرى المولد النبوى الشريف، نصر أكتوبر المجيد في إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على صحة و سلامة المواطنين و حصولهم على كافة الخدمات الطبية بسهولة ويسر.

وأشار مدير هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات الفرع، و تشغيل مراكز و وحدات الرعاية الأولية بكامل طاقتها و وحدات الغسيل الكلوي و توفير الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة و تكثيف تواجد الفرق الطبية بأقسام الطوارئ، بالإضافة إلى انعقاد غرفة الأزمات و الطوارئ بالفرع لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي على مدار الساعة.

وأكد على توافر مخزون كافٍ من الأدوية و المستلزمات الطبية بالمستشفيات و مراكز ووحدات الرعاية الأولية.

وأشار إلى قيام فريق رضاء المنتفعين و فريق الإعلام و التوعية الصحية بتكثيف التواصل و التوعية للمواطنين و تيسير حصولهم على الخدمات الطبية، و تقديم رسائل التوعية و التثقيف الصحي للمترددين على العيادات و استمرارية التواصل عبر الصفحات الجماهيرية بالمحافظة، و مواقع التواصل الاجتماعى، و الرد على استفساراتهم عبر الصفحة الرسمية لرضاء المنتفعين بالإسماعيلية pccu Ismailia.

يأتي ذلك في إطار خطة الهيئة العامة للرعاية الصحية لتأمين صحة المواطنين في إجازات ذكرى المولد النبوي الشريف، و ذكرى نصر أكتوبر المجيد.