نائب محافظ الإسماعيلية يشهد احتفال الأوقاف بالمولد النبوي الشريف

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، نيابة عن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم السبت ، الاحتفال الديني الكبير الذي نظمته مديرية أوقاف الإسماعيلية، بالمسجد الإسماعيلي "المطافئ" بحي ثان مدينة الإسماعيلية، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 1444 هجرية.

وذلك بحضور اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، والشيخ السيد عطية مدير المتابعة بمديرية الأوقاف بالإسماعيلية، والدكتور محمد عبد المعبود مدير الدعوة بمديرية الأوقاف بالإسماعيلية، و لفيف من قيادات مديرية الأوقاف بالإسماعيلية.

وقد بدأت مراسم الاحتفال بآداء شعائر صلاة المغرب، ثم تلاوة القرآن الكريم لفضيلة القارئ الشيخ السيد محمد نجم ، ثم ألقى فضيلة الشيخ مصطفي البحطيطي أمام وخطيب المسجد الإسماعيلي ، كلمة مديرية الأوقاف بهذه المناسبة.

و التي أشار خلالها إلى كيفية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يتمثل في اتباعه والاقتضاء بسنته، ضاربا مثل بصديق رسول الله وخليفته ابي بكر الصديق، وصحابة رسول الله ثم اختتمت الاحتفالية بتقديم التواشيح و الابتهالات الدينية، للمبتهل الشيخ عبدالحفيظ شحاتة.

و أعرب "بشارة" عن خالص تهانيه القلبية لمواطني محافظة الإسماعيلية، بمناسبة الذكرى العطرة لـ "المولد النبوي الشريف" ، داعيًا المَولى عز و جلّ أن يحفظَ لمصرنا الغالية أمنها و استقرارها.