نائبة رئيس وزراء إسبانيا: أوروبا ستعانى اضطرابات اجتماعية بسبب التضخم

كتب عبد الوهاب الجندى

توقعت نائبة رئيس وزراء إسبانيا، ناديا كالفينو، حدوث اضطرابات اجتماعية في بلدان أوروبية، ردأ على ارتفاع معدلات التضخم وزيادة وتيرة أزمة الطاقة التي تأثرت بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وقالت أن تأجيج الاضطرابات الاجتماعية في أنحاء الاتحاد الأوروبي "تحدٍ يجب أن نضعه في الحسبان باستمرار".

وقالت ناديا كالفينو، في حوار مع قناة يويور نيوز الأوروبية: "بالطبع، المواطنون الأوروبيون، جميعنا، عانينا من أوقات عصيبة للغاية، من سيناريو صعب خلال السنوات الثلاث الماضية منذ أن ضربنا وباء كورونا، في حالة إسبانيا، كان لدينا أيضاً ثوران بركان في منتصف الطريق، ثم جاءت الحرب والتضخم وارتفاع أسعار الطاقة، مما أثر على جميع المواطنين والأسر والشركات في أوروبا.. لهذا السبب نحتاج إلى توخي الحذر الشديد والتحلي بالمسؤولية في هذه المرحلة لاتخاذ الإجراءات الصحيحة لدعم مواطنينا، ولكن دون إغفال الحاجة إلى ضمان الاندماج والاستقرار الماليين في منطقة اليورو وفي الاتحاد الأوروبي ككل".

وحول وصول التضخم إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 10٪ وارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 40.8٪ على أساس سنوي، قالت نائبة رئيس وزراء أسبانيا، ان التضخم الذى ضرب أوربا يعود ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام الأخرى وانخفاض قيمة اليورو بالطبع، مضيفة: "يجب علينا، في أقرب وقت ممكن، لجم التضخم المتدفق إلى الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو ومحاولة احتواء أسعار الطاقة. لهذا السبب نؤيد بقوة المقترحات الواردة من المفوضية، ونحث على اتخاذ إجراء سريع عاجل لتحديث الإطار التنظيمي لفرض حدود قصوى لأسعار الغاز، أو تغيير مرجع مركز TTF في هولندا الذي يثبت أنه عرضة للمضاربة وارتفاعات الأسعار، وإيجاد إطار مناسب لضمان عدم مواصلة الأسعار في أوروبا ارتفاعاتها، في أسرع وقت ممكن".

وقالت نائبة رئيس وزراء إسبانيا، ناديا كالفينو: "أننا جميعاً نتأثر بالحرب القائمة على أبواب أوروبا، على أعتاب بلادنا، وكذلك بابتزاز الطاقة، لكن درجة التأثر تختلف اختلافاً كبيراً بين الدول المختلفة. بعض الاقتصادات، مثل الاقتصاد الألماني، ودول البلطيق، وأيضاً تلك المجاورة لأوكرانيا هي الأكثر تضرراً بشكل مباشر".

وحول الانتقادات الموجه للاتحاد الأوربي بشأنه تأخره في معالجة ارتفاع أسعار الغاز المستورد في أوروبا، قالت نائبة رئيس الوزراء الأسبانى: "أتمنى لو كنا قد تحركنا من قبل، لكن أن تصل متأخراً خير من أن لا تصل أبداً. ندعم بشدة اتخاذ المفوضية إجراءات حاسمة الآن، وندعم بشدة فرض حدود قصوى على أسعار المشتريات المشتركة،".