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"مياه الجيزة": الانتهاء من تحويل خط المياه وعودتها تدريجيا للمناطق المتأثرة

السبت، 08 أكتوبر 2022 04:52 م
"مياه الجيزة": الانتهاء من تحويل خط المياه وعودتها تدريجيا للمناطق المتأثرة انقطاع مياة الشرب
كتبت - مرام محمد

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، الانتهاء من ربط خط المياه قطر 1200 مم الجديد على خط المياه قطر 1200 مم القائم، والمتعارض مع مسار مشروع محور الفريق كمال عامر الجزء الرابع من القطاع الشمالي، والجارى تنفيذها بمعرفة الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى.
 
وأوضحت الشركة، أنه تم فتح المياه لتصل تدريجياً للمناطق المتأثرة تباعاً فور اتزان الشبكة وانتظام ضغوط المياه بأحياء: "حي الوراق - حي العجوزة - حي شمال الجيزة - حي بولاق" وبعض مناطق الدقى والمهندسين وإمبابة.
 
 
 

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