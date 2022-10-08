بعد انقطاع المياه عن 7 أحياء 15 ساعة.. شاهد أعمال إصلاحات خط المياه الجديد بالجيزة

كتبت - مرام محمد

استمر انقطاع خدمة مياه الشرب بعدة مناطق بأحياء الوراق والعجوزة وشمال الجيزة وبولاق الدكرور وإمبابة والدقي والمهندسين، لما يقرب من 15 ساعة نتيجة لأعمال تنفيذ مشروع محور الفريق كمال عامر الجزء الرابع من القطاع الشمالي.

وكان من المقرر أن تعود خدمة مياه الشرب للمناطق المتأثرة فى السادسة من صباح اليوم، حسب ما أعلنته شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إلا أن تأخر جهاز التعمير بالقاهرة الكبرى فى أعمال الإصلاحات المرتبطة بربط خط المياه قطر 1200 مم الجديد على خط المياه قطر 1200 القائم والمتعارض مع مسار محور الفريق كمال عامر بالجزء الرابع من القطاع الشمالي، تسبب في تأخر عودة المياه لـ7 أحياء.

وينفذ جهاز التعمير، أعمال إنشاء محور الفريق كمال عامر بالجيزة ويقوم بتغيير المسارات الخاصة بالمرافق المتعارضة مع المحور.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أعلنت عن قطع المياه عن المناطق التابعة لأحياء (الوراق - والعجوزة - وشمال الجيزة - وبولاق) لمدة 6 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة الثانية عشرة ليلا اليوم الجمعة الموافق 7/10/2022 حتى الساعة السادسة صباحا يوم السبت الموافق 8/10/2022.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى أعمال تنفيذ مشروع محور الفريق كمال عامر الجزء الرابع من القطاع الشمالي، وبناءا على طلب الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، لربط خط المياه قطر 1200 مم الجديد على خط المياه قطر 1200 القائم والمتعارض مع مسار المحور.

وأعربت الشركة عن أسفها عن قطع المياه، الأمر الخارج عن إرادتها، مشيرة إلى توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارىء يتم الإتصال بالخط الساخن 125 من اى تليفون أرضى.