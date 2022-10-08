موسم الشتاء.. كيف تميز التهاب الحلق الناتج عن كورونا عن غيره من الأمراض؟

كتبت فاطمة خليل

مع الارتفاع المفاجئ في حالات كورونا في المملكة المتحدة، حذر الخبراء من موجة عدوى جديدة قد تضرب هذا الشتاء ، وقال البروفيسور تيم سبيكتور: يبدأ كورونا في ثلثي الأشخاص المصابين بالتهاب الحلق لكن الحمى وفقدان الشم والتذوق نادران جدًا الآن، لذلك قد لا يعتقد الكثيرون أنهم مصابون بكورونا ويعتقدون أنها نزلة برد".

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا" نتعرف على الفرق بين التهاب الحلق الناتج عن كورونا عن غيره من الأمراض.

في حين أن الحمى وأعراض كورونا الأخرى لا تزال منتشرة، أصبح التهاب الحلق الآن أحد أكثر الأعراض "السائدة" الأمر الأكثر إثارة للقلق هو حقيقة أنه يمكن الخلط بينه وبين عدوى أخرى مثل الأنفلونزا أو نزلات البرد

كيف يبدو التهاب الحلق الناتج عن فيروس كورونا؟ لا يوجد فرق بسيط أو لا فرق بين التهاب الحلق الناتج عن فيروس كورونا والتهاب الحلق العشوائي المرتبط بالإنفلونزا. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بمعاناة التهاب الحلق بسبب فيروس كورونا، فقد يعاني الشخص من ألم وخدش وسماكة في الحلق، خاصة أثناء ابتلاع شيء ما.



تشمل الخصائص الأخرى الشعور بالجفاف والتهيج الذي قد يكون نتيجة التهاب في مؤخرة الحلق، والذي يمكن أن يكون مزعجًا للغاية.



يمكن أن يشبه التهاب الحلق بسبب مرض كورونا الحساسية الموسمية

يمكن أن يشبه التهاب الحلق بسبب مرض كوفيد 03 / 7A حساسية موسمية

يمكن أن يتسبب كل من كورونا والحساسية في حدوث التهاب، مما يؤدي إلى سيلان الأنف والسعال الجاف والاحتقان والصداع وغير ذلك.



من الأعراض الشائعة الأخرى للحساسية العطس، والذي تم الإبلاغ عنه في الماضي القريب في المرضى المصابين بعدوى فيروس كورونا.



مع أوميكرون، أصبحت الأعراض أكثر اعتدالًا وبدأت تشبه أمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

لاحظ المدة وفقًا للخبراء الذين يقفون وراء تطبيق ZOE Covid Symptom Study في المملكة المتحدة ، إلى جانب كونه "خفيفًا نسبيًا" ، فإن التهاب الحلق الناتج عن فيروس كورونا لا يدوم أكثر من خمسة أيام.



يقول الخبراء إن أي شخص يعاني من التهاب في الحلق لأكثر من خمسة أيام يجب أن يخضع لفحص مرض آخر.

يقال أن التهاب الحلق لكورونا يظهر "عادة" في الأسبوع الأول من المرض ويمكن أن يتحسن "بسرعة كبيرة".

يبدو الأمر أسوأ في اليوم الأول من الإصابة ولكنه يتحسن في كل يوم تالي.

يمكن أن تساعدك الأعراض المصاحبة على التمييز بين الأمراض

في حين أن التهاب الحلق هو أحد أعراض كورونا التي يتم الإبلاغ عنها بشكل شائع، إلا أنه ليس العرض الوحيد. تشمل العلامات المنذرة الأخرى لكورونا ما يلي:

- حمى أو قشعريرة

- سعال

- إعياء وتعب

- آلام في العضلات أو الجسم

- فقدان جديد في حاسة التذوق أو الشم

- ضيق التنفس أو صعوبة التنفس

- احتقان أو سيلان الأنف

- مشاكل الجهاز الهضمي مثل الغثيان والقيء وفقدان الشهية والإسهال

كيفية تهدئة التهاب الحلق؟

يمكن أن يساعدك شرب الكثير من الماء الدافئ في الحفاظ على رطوبتك وتقوية جهاز المناعة في نفس الوقت.

يمكنك أيضًا تناول ملعقة من العسل لتهدئة التهاب الحلق.



- الغرغرة بالمياه المالحة للقضاء على الفيروس في المسالك التنفسية. يمكن أن يكون في كثير من الأحيان ممارسة مهدئة. يمكنك أيضًا مص أقراص استحلاب الحلق التي تساعد في الحفاظ على رطوبة الحلق.

تأكد من حصولك على قسط كافٍ من الراحة ودع جسمك يتعافى.



الوقاية خير من العلاج

لا يزال ارتداء الأقنعة والحفاظ على مسافة اجتماعية والحصول على اللقاحات من أهم الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.