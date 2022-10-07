بشائر الشتاء.. الأمطار الغزيرة تتساقط على دمياط.. صور

دمياط - فريق المحافظات

شهدت محافظة دمياط تساقط أمطار غزيرة على مدينة دمياط وبعض القرى الأخرى، وكانت المحافظة قد تعرضت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لموجة من الطقس غير المستقر، كما شهدت أيضا نشاطا في الرياح وكذلك غيوم خلال معظم ساعات اليوم.

كما شهدت شواطئ محافظة دمياط ارتفاعا ملحوظا في منسوب المياه.

وتساقطت أمطار غزيرة منذ دقائق بعدة مناطق متفرقة بدمياط أبرزها مدينة دمياط، فيما غابت الأمطار عن مدينة عزبة البرج وبعض المدن الأخرى.



أمطار غزيرة بشوارع دمياط



أمطار غزيرة بشوارع دمياط